Unidades da Atenção Primária de Sete Lagoas capacitam servidores no Programa Saúde em Rede

Teve início, no mês passado, o Programa Saúde em Rede em Sete Lagoas. A iniciativa, da Secretaria de Estado de Saúde (Resolução SES/MG nº 8369, de 19 de outubro de 2022), visa capacitar os servidores da Atenção Primária do Município para a melhoria da assistência aos usuários do sistema de saúde. No entanto, para que cada unidade receba a capacitação, é necessário que o atendimento seja interrompido temporariamente, conforme escala.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Nos dias 14 e 28 de junho, por exemplo, a UBS Belo Vale teve suas atividades suspensas a partir das 15h. Desde então, a UBS Belo Vale, como Unidade Laboratório, tem recebido as tutoras municipais para cursos curtos e oficinas, que ocorrem geralmente às quartas-feiras, no fim do expediente da unidade, com toda a equipe da UBS. A intenção é que a implantação do Programa Saúde em Rede dure cerca de oito meses e que a expansão para as demais unidades de Atenção Primária ocorra já em julho, quinzenalmente, com as unidades suspendendo seus atendimentos em horários específicos nos dias de capacitação.

De acordo com o coordenador da Atenção Primária do Município, Higino Lopes, o Saúde em Rede é um processo de educação permanente que tem como propósito desenvolver a competência das equipes para o planejamento e organização da atenção à saúde com foco nas necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). "Baseando-se em diretrizes clínicas, de acordo com o Modelo de Atenção às Condições Crônicas, o programa reúne um conjunto de ações educacionais voltadas para o desenvolvimento de competências de conhecimento, habilidades e atitudes necessárias para a organização e qualificação dos processos assistenciais", explica.

Confira os dias iniciais, horários e quais unidades estarão com as atividades suspensas durante as capacitações, quinzenalmente:

24/05/2023 QUARTA-FEIRA 15H ÀS 19H UBS BELO VALE

29/06/2023 QUINTA-FEIRA 12H ÀS 16H ESF FAZENDA VELHA

29/06/2023 QUINTA-FEIRA 12H ÀS 16H ESF EMÍLIA

29/06/2023 QUINTA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF ELDORADO

30/06/2023 SEXTA-FEIRA 08H ÀS 12H ESF MÓVEL

30/06/2023 SEXTA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF ESPERANÇA

30/06/2023 SEXTA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF SÃO JOÃO I

03/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF FATIMA

04/07/2023 TERÇA-FEIRA 12H ÀS 16H ESF SÃO GERALDO

04/07/2023 TERÇA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF JARDIM DOS PEQUIS

04/07/2023 TERÇA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF PADRE TEODORO

05/07/2023 QUARTA-FEIRA 12H ÀS 16H ESF SANTA HELENA

05/07/2023 QUARTA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF CATARINA

05/07/2023 QUARTA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF IPORANGA

05/07/2023 QUARTA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF SANTA LUZIA II

06/07/2023 QUINTA-FEIRA 12H ÀS 16H ESF BELA VISTA

06/07/2023 QUINTA-FEIRA 12H ÀS 16H ESF UNIÃO

06/07/2023 QUINTA-FEIRA 12H ÀS 16H ESF SANTA LUZIA I

06/07/2023 QUINTA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF AEROPORTO

06/07/2023 QUINTA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF SÃO FRANCISCO

06/07/2023 QUINTA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF CDI

06/07/2023 QUINTA-FEIRA 13H ÀS 17H UBS LUXEMBURGO

07/07/2023 SEXTA-FEIRA 12H ÀS 16H ESF BARREIRO

07/07/2023 SEXTA-FEIRA 12H ÀS 16H ESF SANTA ROSA

07/07/2023 SEXTA-FEIRA 12H ÀS 16H ESF ITAPOA I

07/07/2023 SEXTA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF MORRO DO CLARO

07/07/2023 SEXTA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF MONTE CARLO

07/07/2023 SEXTA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF JARDIM EUROPA

10/07/2023 SEGUNDA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF DONA SILVIA

12/07/2023 QUARTA-FEIRA 07H ÀS 11H ESF MONTREAL

12/07/2023 QUARTA-FEIRA 12H ÀS 16H ESF PROGRESSO

12/07/2023 QUARTA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF CANADA

12/07/2023 QUARTA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF VARZEA

13/07/2023 QUINTA-FEIRA 12H ÀS 16H ESF JK

13/07/2023 QUINTA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF ITAPOA II

14/07/2023 SEXTA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF SÃO JOÃO II

14/07/2023 SEXTA-FEIRA 13H ÀS 17H ESF CDI II

Com Prefeitura de Sete Lagoas