Previsão em Sete Lagoas: Sol com nuvens e variação de temperatura entre 7°C e 24°C, com sensação térmica mínima de 5,8°C

Sete Lagoas amanheceu com sol entre nuvens e sensação térmica mínima de 5.8°C. As temperaturas vão subir ao longo do dia, alcançando a máxima de 24°C. Não há previsão de chuva, e a umidade do ar varia entre 41% e 97%. O vento sopra do leste-nordeste a 16 km/h.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Sete Lagoas amanheceu nesta quarta-feira com sol predominante, porém acompanhado por muitas nuvens. A temperatura mínima registrada foi de 7°C, proporcionando um clima fresco pela manhã. No decorrer do dia, espera-se um aumento gradual da temperatura, alcançando a máxima de 24°C.

As condições climáticas indicam que não há previsão de chuva para hoje, com o céu permanecendo com algumas nuvens ao longo do dia. A sensação térmica mínima atingida foi de 5,8°C, enquanto a sensação térmica atual está em torno de 7,3°C.

Quanto à previsão para os próximos dias, espera-se uma temperatura mínima de 9°C e máxima de 25°C. Não há expectativa de chuva para o período, mantendo o tempo seco na região.

O vento sopra predominantemente de leste-nordeste (ENE) com velocidade de 16 km/h, proporcionando uma leve brisa ao longo do dia. A umidade do ar varia entre 41% (mínima) e 97% (máxima), apresentando uma amplitude significativa, o que pode contribuir para a sensação de um clima mais úmido.

Portanto, a previsão do tempo em Sete Lagoas para hoje é de sol com muitas nuvens, temperaturas amenas e sem expectativa de chuva.

Da redação com INMET