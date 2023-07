Bombeiros treinam resgate de pessoas perdidas em mata de Sete Lagoas

Em comemoração à Semana de Prevenção, a 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militares realizou no último dia 30 um Treinamento de Busca e Salvamento de Pessoas Desaparecidas em Mata ou Área Rural. As atividades começaram com instruções na sede da Companhia para os 25 militares partipantes e finalizaram com uma simulação de resgate de pessoas perdidas em mata fechada no município de Sete Lagoas.

Foto: 5ª Cia. Ind. BM. / Divulgação

Primeiramente os militares receberam instruções na sede da Cia. sobre Sistema de Comando em Operações (SCO), Busca e Salvamento de Pessoa Perdida e Técnicas de Orientação e Emprego Operacional do RPA (Drone).

Ao final do dia, foi realizada uma atividade simulada sem o prévio conhecimento dos militares. Após as instruções teóricas, eles foram liberados para alimentação, hidratação e deslocamento à 1ª Cia. Op. para aguardarem a atividade prática. Eles não sabiam o local nem que se tratava de um simulado. Enquanto isso, a equipe da coordenação do treinamento se deslocou para uma região de mata localizada na área da Embrapa para preparar a atividade e realizar o acionamento dos militares que aguardavam na 1ª Cia Op.

A ocorrência simulada tratava-se de uma situação onde 3 pessoas que não tinham o conhecimento da área, faziam um passeio numa das trilhas dentro da Embrapa e 2 delas resolveram adentrar em uma mata fechada. Porém, elas não conseguiram sair do local. Diante disso a 3ª pessoa acionou o Corpo de Bombeiros.

Os militares participantes do treinamento foram ao local para pôr em prática tudo o que havia sido treinado no período da tarde, utilizando-se da ferramenta SCO e técnicas de busca com equipes em campo e emprego de Drone com câmera termal. O resultado foi que após a utilização das técnicas e táticas corretas, obtiveram êxito na localização das 2 vítimas.

Imagem de câmera termal acoplada em drone durante o treinamento. Foto: 5ª Cia. Ind. BM. / Divulgação

A atividade propiciou aos militares envolvidos aprimorar conhecimentos e técnicas, tornando-os mais preparados e capacitados para atuar em ocorrências assim. Além disso, o feedback colhido ao final da atividade também foi muito positivo, pois os militares reconheceram que esses ganhos serão úteis durante o serviço operacional da Companhia.

Da Redação com 5ª Cia. Ind. BM