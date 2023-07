Bombeiros apagam incêndio após brincadeira de crianças em Sete Lagoas

Uma brincadeira entre crianças provocou o incêndio de um imóvel desocupado no bairro Progresso, em Sete Lagoas. O Corpo de Bombeiros foi acionado; não houve feridos.

Foto: 5ª CBMMG / Reprodução

O incidente aconteceu na tarde de segunda-feira (3). Duas crianças, de 5 e 8 anos, estavam brincando com um isqueiro na casa que fica em uma propriedade do tio dos menores. De acordo com a corporação, foram usados mil litros de água para debelar as chamas, que destruíram um quarto e uma sala do imóvel.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, uma investigação foi aberta para saber mais sobre o que causou o incêndio no local.

Da redação