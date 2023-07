Orquestra Jovem de Sete Lagoas abre inscrições para novos alunos

Após o sucesso dos Concertos de Inverno, realizados nos dias 25 de junho e 02 de julho, a Orquestra Jovem de Sete Lagoas abre as inscrições para novos alunos. Podem se inscrever crianças e adolescentes entre 07 e 16 anos, residentes em Sete Lagoas. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição gratuita (link no final) até o dia 12 de julho.

Foto: Orquestra Jovem

E o projeto vem com novidades para o segundo semestre. Além de abrir vagas para os cursos de flauta, violino, viola de orquestra e violoncelo, a partir de agosto a Orquestra Jovem também oferecerá aulas de contrabaixo. Todos os alunos ainda fazem o curso de Teoria Musical. As aulas são gratuitas e acontecem nos períodos da manhã, tarde e noite na Paróquia de Santa Luzia.

No dia 15 de julho, sábado, todos os inscritos passarão por uma avaliação simples.

“Mas para isso não é preciso ter nenhum conhecimento em música ou experiência prévia em algum instrumento musical”, garante o maestro e idealizador do projeto, Ivison Maximo Barbosa. Antes da prova, o próprio Ivison realiza uma rápida aula com os conceitos básicos de leitura musical. “Logo depois a gente aplica a avaliação com esse conteúdo”, esclarece o maestro.

Concertos – Nos dois últimos finais de semana, a Orquestra Jovem de Sete Lagoas realizou os Concertos de Inverno 2023. Foram três apresentações, duas no dia 25 de junho, uma na Igreja Nossa Senhora do Carmo e outra no auditório do UNIFEMM. O último concerto foi realizado no primeiro final de semana de julho, na Igreja de Santa Luzia, com a casa cheia nas três oportunidades. “É muito gratificante ver o resultado desse trabalho e o reconhecimento do público nas nossas apresentações. Os aplausos e todo o carinho que recebemos no final mostra a importância do projeto para a cultura de Sete Lagoas”, observa Marcos Aurélio dos Santos, presidente da Associação Cultural de Orquestras – ORQUESTR’ARTE, mantenedora da Orquestra Jovem.

Para a continuidade do projeto, a Orquestra Jovem de Sete Lagoas conta com o patrocínio do Grupo Multitécnica, através da Lei Federal de Inventivo à Cultura (Lei Rouanet). “Desde o final do ano passado a empresa reafirmou essa importante parceira com a Orquestra Jovem e, dessa forma, apoiar o crescimento da cultura na cidade”, afirma o gestor do projeto, Marcos Avellar.

Serviço:

Inscrições para novos alunos da Orquestra Jovem de Sete Lagoas

De 05 a 12 de julho

Seleção: dia 15 de julho em local a ser divulgado

Link apara increver.