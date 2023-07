Obras de nova ciclovia e pista de caminhada na Av. Perimetral estão a pleno vapor

A Prefeitura de Sete Lagoas segue com seu plano de revitalizar as principais entradas da cidade. Depois da Avenida Marechal Castelo Branco, da Praça José Cirilo Leão, do início das obras de nova pavimentação da MG-238 e da revitalização da rua Sebastião de Paula e Silva, quem chega ao município pelo bairro Eldorado em breve verá uma nova pista de caminhada e ciclovia na avenida Prefeito Alberto Moura, entre o shopping e a rotatória da avenida Nações Unidas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O prefeito Duílio de Castro acompanhou de perto os trabalhos nesta quarta-feira, 5 de junho. "Aqui os pedestres e as pessoas que gostam de fazer uma caminhada faziam na avenida, onde ocorriam inúmeros acidentes. Nos reunimos com a comunidade, com a associação de moradores, e nos foi sugerido que fosse feita essa ciclovia de cinco metros de largura. Além de dar mais comodidade aos praticantes de atividades físicas de forma segura, também faz parte do nosso projeto de revitalização das entradas da cidade", disse o prefeito durante fiscalização das obras.

Em breve, a Prefeitura deve anunciar um grande pacote de obras viárias contemplando as principais ruas e avenidas da cidade. As próximas vias a terem processos licitatórios abertos serão a avenida Padre Tarcísio, entre os bairros Jardim Primavera e Cidade de Deus, e rua Benjamin Constant, no centro.

Com Prefeitura de Sete Lagoas