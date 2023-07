Artistas de Sete Lagoas são selecionados para o 11º Festival da Canção de Lagoa Santa

Três músicos de Sete Lagoas foram selecionados para participar do renomado Festival da Canção de Lagoa Santa. BarbarAmor, Sérvio e Leo Guto, terão a oportunidade de se apresentar e competir com outros talentos da região. O festival é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, que busca promover e reconhecer os talentos musicais da região. Os prêmios em disputa são atrativos, e o evento será realizado integrado à Feira da Paz - Festival de Inverno, na cidade de Lagoa Santa. A fase eliminatória ocorrerá nos dias 14 e 15 de julho, e a fase final será no dia 16 de julho de 2023.

Praça Felipe Rodrigues em Lagoa Santa - Foto: Reprodução/Internet

Os artistas, cada um com sua própria música autoral, terão a oportunidade de se apresentar no dia 15 de julho e concorrer com outros talentos da região. A seletiva avaliará diversos aspectos, como afinação vocal e instrumental, interpretação, arranjos, letra e performance artística, levando em conta também a presença de palco e o figurino utilizado pelos participantes.

Os prêmios em disputa são bastante atrativos. O primeiro lugar receberá o prêmio de R$ 7.000, o segundo lugar levará R$ 5.000 para casa, enquanto o terceiro lugar será premiado com R$ 4.000. Além disso, haverá um prêmio adicional de R$ 2.000 para a melhor performance artística.

O XI Festival da Canção Lagoa Santa 2023 é uma iniciativa promovida pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, por meio da Secretaria Municipal de Bem Estar Social. Seu principal objetivo é impulsionar e reconhecer os talentos musicais tanto da cidade quanto da região metropolitana, abrangendo uma ampla variedade de estilos musicais e valorizando e promovendo esses talentos, dando-lhes a merecida visibilidade e estimulando a criação e difusão musical.

O festival será realizado na cidade de Lagoa Santa, integrado à XX Feira da Paz - Festival de Inverno, que ocorrerá na Praça Felipe Rodrigues. O cronograma prevê a realização da fase eliminatória nos dias 14 e 15 de julho de 2023, das 16h00 às 21h00, e a fase final acontecerá no dia 16 de julho de 2023, das 16h00 à meia-noite.

Da redação, Djhessica Monteiro.