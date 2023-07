BR 135 tem novo desvio na entrada de Curvelo; alteração faz parte de obras de duplicação

Atenção motoristas que vão para o norte de Minas! Desde a última quarta-feira (5), a concessionária que atua na BR 135 criou um novo desvio para aqueles que saem de Curvelo acederem à pista sentido Montes Claros.

Foto: Eco 135 / Reprodução

A alteração está no km 625 da rodovia, próxima ao Posto Santana. Segundo a Eco135, concessionária que administra o trecho, essa medida faz parte das obras de duplicação e ampliação da estrada.

O tráfego no sentido para quem vai sentido Montes Claros será desviado para a alça de acesso a Curvelo, atualmente usada como retorno. A pista no sentido Belo Horizonte não sofrerá alterações. De acordo com a Eco135, a previsão para conclusão da obra é outubro deste ano.

A concessionária orienta os motoristas a ficarem atentos à sinalização e reduzirem a velocidade quando trafegarem próximos ao local do desvio. As mudanças no tráfego serão indicadas com placas indicativas, cones e sinalização diurna e noturna.

Da redação com Hoje em Dia