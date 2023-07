Previsão do tempo: O dia terá sol sem nuvens e temperaturas baixas em Sete Lagoas

Sete Lagoas teve uma manhã fria com temperatura mínima de 4,6°C. No entanto, o dia estará ensolarado com temperaturas chegando a 25°C. O céu permanecerá limpo e não há previsão de chuva. A umidade vai variar de 29% a 97%, e vento moderado soprará de leste-nordeste. Os residentes podem esperar temperaturas entre 8°C e 25°C ao longo do dia.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Sete Lagoas registrou uma das madrugadas mais frias nesta sexta-feira, com uma temperatura mínima de 4,6°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). No entanto, a previsão para o restante do dia é de um clima ensolarado, com as temperaturas máximas alcançando os 25°C.

O céu estará claro durante todo o dia, sem a presença de nuvens. A noite também será sem nuvens, proporcionando uma visão desobstruída do céu estrelado.

Segundo os meteorologistas, não há expectativa de chuva ao longo do dia. A umidade do ar variará entre 29% no mínimo e 97% no máximo. O vento soprará do leste-nordeste com uma velocidade moderada de 9km/h.

Portanto, os moradores de Sete Lagoas podem esperar um dia de sol e frio, com temperaturas oscilando entre 8°C e 25°C durante o dia.

Da redação com INMET