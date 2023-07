Passando a Limpo: os 50 anos da CDL Sete Lagoas e desafios do comércio com Geraldir Alves

O Programa Passando a Limpo, uma realização da Rádio Eldorado em parceria com o SeteLagoas.com.br, entrevistou nessa sexta (07/07) Geraldir Alves, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Sete Lagoas. Na pauta, o aniversário de 50 anos da CDL, a retomada do comércio no pós-pandemia, expectativas com a nova Reforma Tributária e a chegada da Feconex 2023.

Álvaro Vilaça, Geraldir Alves e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

A CDL é uma entidade que representa os interesses dos comerciantes de Sete Lagoas e realiza inúmeras capacitações para empresários e colaboradores. Ela está completando 50 anos em 2023 e Geraldir Alves pôde relembrar um pouco da longa trajetória até aqui.

O entrevistado relembrou também as dificuldades do período mais crítico da pandemia: "Saía de carro e via as ruas desertas". De 2019 para cá, a realidade do comércio mudou num ritmo acelerado, principalmente com o forte crescimento do comércio eletrônico e Geraldir falou sobre quais os desafios enfrentados nesse novo ambiente. Ele também é proprietário de uma tradicional loja de vestuário em Sete Lagoas, a Camisaria Alves.

Segundo Geraldir Alves, 64% dos CNPJ registrados em Sete Lagoas são Microempreendedores Individuais (MEIs). Ele ressalta a importância de que ocorra cada vez mais a diminuição da mão-de-obra informal para que se tenha uma concorrência leal entre os comerciantes, sejam fixos ou ambulantes.

O presidente da CDL falou sobre a grande quantidade de cursos que não só a CDL, mas outras entidades como o SEBRAE, Senai, Senac, entre outras oferecem para empresários e colaboradores. Muitos deles são gratuitos e outros possuem bolsas ou descontos para associados, basta que interessados os procurem.

Os participantes puderam debater também questões sobre a reforma tributária aprovada na noite de ontem pelo Congresso Federal.

Outro assunto levantado durante o programa foi a Feconex e suas expectativas. A CDL faz parte da organização da feira de negócios junto com a Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas (ACI) e o Grupo UAI Eventos.

Reveja na íntegra: