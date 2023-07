1º Circuito Cultural Gastronômico de Sete Lagoas vai de 18 a 30 de julho de 2023

Visando promover o turismo, valorizar a cultura gastronômica, agregar valor aos produtos, criar experiência para os visitantes e preservar as tradições, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Gerência de Cultura, Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura - em parceria com a Câmara Municipal, realiza o 1º Circuito Cultural Gastronômico de Sete Lagoas, de 18 a 30 de julho de 2023, em oito bares da cidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O circuito é fruto de projetos de lei apresentados pelo vereador Caio Valace, aprovados na Câmara Municipal e sancionados pelo prefeito Duílio de Castro, tornando de relevante interesse cultural para o patrimônio imaterial de Sete Lagoas alguns produtos alimentícios tradicionais fabricados na cidade. "Desde os ingredientes até o modo de produção, são saberes e sabores que caracterizam e formam a nossa identidade da cultura alimentar e, por isso, merecem ser valorizados por nossa administração", afirma o prefeito Duílio de Castro.

"O 1º Circuito Cultural Gastronômico de Sete Lagoas vem dar o ponta pé inicial para que a gastronomia tradicional sete-lagoana seja reconhecida, protegida e valorizada, criando uma rota permanente que pode, além de proteger esses alimentos, atrair turistas e apreciadores para o município", explica a gerente municipal de Cultura, Priscila Horta. Para o autor dos projetos, vereador Caio Valace, esses bares, empresas e seus alimentos fazem parte da gastronomia local. "São amplamente reconhecidos pela comunidade sete-lagoana e representam a identidade do nosso povo. Portanto, devem ser preservados, tombados, registrados e cada vez mais saboreados", afirma.

Além de boa gastronomia, claro, não pode faltar também boa música. Confira a programação abaixo e prestigie:

PROGRAMAÇÃO

De 18 a 30 de julho de 2023.

• Bar e Mercearia Razena – Traíra sem Espinha (Lei nº 9.482 de 26/12/2022)

Rua Cel. José Pereira Rocha, 335 – Santa Helena

18/07 – terça-feira, 18h.

Atração: MPB – Léo Ferrera

• Bar do Jacaré – Torresmo*

Rua Prof. Abeylard, 1461 – Nossa Sra. das Graças

21/07 – sexta-feira, 18h

Atração: Rodrigo Ribeiro e Flávio Almeida

Obs: Esse estabelecimento não aceita pagamento em cartão.

• Café Mineiro – Doce de Leite Cremoso da Roça (Lei nº 9.489 de 02/01/2023)

Rua Ilka França, 200 – Centro - Mercado Municipal

22/07 – sábado, 10h

Atração: Bruno Diniz

• Pão com Bola do Didi – Pão com Bola (Lei nº 9.483 de 26/12/2022)

Rua Santa Catarina, 459 – Boa Vista

23/07 – domingo, 16h

Atrações: Double Trouble DUO e O Bom, o Mal e o Feio

• Carlinhos Center Bar – Pé de Porco*

Rua Gen. Ozório, 302 – São Geraldo

26/07 – quarta-feira, 19h

Atração: David Abreu

• Mercado Municipal – Conjunto Patrimonial (Lei nº 9.337 de 04/05/2022)

Rua Ilka França, 200 - Centro

29/07 – sábado, 10h

Atração: Samba do Mercado

• Matos e Matos Bar – Língua de Boi*

Rua Uberlândia, 42 - Catarina

29/07 – sábado, 16h

Atrações: Urubuservando

• Bar Lops (Bar do Ito) – Bolinho de Carne*

Rua João Libório Júnior, 75 – São Geraldo

30/07 – domingo, 17h

Atrações: El's da Terra & Giba e A Culpa é do Estrela

Outros alimentos que fazem parte da Cultura Gastronômica de Sete Lagoas e suas respectivas leis:

• Barraca do Peixe (Mercadão) – Peixe-Frito (Lei nº 9.480 de 26/12/2022)

• Chouriço do Nô - Chouriço (Lei nº 9.481 de 26/12/2022)

• Kojak Center Bar - Costelinha com mandioca*

• Bar do Wiliam - Costelinha com ora-pro-nobis*

• Coopersete - Manteiga*

• Coopersete - Doce de leite*

*Projetos de Lei aprovados em reunião da Câmara Municipal no dia 4 de junho de 2023, ainda em prazo de sanção do chefe do Poder Executivo.

Realização: Secretaria de Educação, Esportes e Cultura da Prefeitura de Sete Lagoas

Apoio: Câmara Municipal de Sete Lagoas, vereador Caio Valace e Circuito Turístico das Grutas

Parceiros Oficiais: Jornal Sete Dias e Residencial Jardim da Serra