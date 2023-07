Ato heróico: Policiais salvam bebê engasgado em Sete Lagoas; veja o vídeo

Policiais militares do 25º Batalhão de Sete Lagoas protagonizaram um ato heróico ao salvarem um bebê recém-nascido que estava engasgado. A mãe da criança buscou ajuda no quartel mais próximo e encontrou uma equipe pronta para agir. Com habilidade, os policiais aplicaram a técnica de Heimlich e conseguiram desobstruir as vias aéreas do bebê.

Foto: Divulgação/25ºBPM

Na madrugada desta sexta-feira-feira (07), um ato heroico protagonizado pelos policiais militares do 25º Batalhão de Sete Lagoas emocionou a todos os presentes. Uma cena de desespero e aflição envolvendo um bebê recém-nascido engasgado trouxe à tona o instinto de proteção e a prontidão dos agentes da Polícia Militar.

A mãe da criança, percebendo a gravidade da situação e sem conseguir desengasgar seu filho por conta própria, decidiu buscar auxílio no quartel mais próximo. Ela sabia que cada segundo era vital para salvar a vida do pequeno, e depositou sua confiança nas mãos dos policiais militares.

Ao chegar ao quartel, a mãe angustiada foi recebida por uma equipe disposta a agir imediatamente. Os polícias, cientes da urgência da situação, aplicaram a manobra de Heimlich, uma técnica de desobstrução das vias aéreas superiores.

Com habilidade e precisão, os policiais realizaram os procedimentos necessários para desengasgar o bebê, restabelecendo o fluxo de ar em seus pulmões.

Veja no vídeo abaixo o momento em que os policiais salvam o bebê.

Da redação