Prefeito e vice-prefeito comemoram premiação de Sete Lagoas por ações de conscientização no trânsito

Ações de conscientização no trânsito promovidas pela Prefeitura de Sete Lagoas ganharam o reconhecimento nacional. Uma campanha realizada pela diretora do Departamento de Educação no Trânsito da Secretaria Adjunta de Trânsito (Seltrans), Daniela Maia, venceu a 6ª edição do Prêmio Destaques Maio Amarelo. Na manhã desta sexta-feira, 7 de julho, o trabalho baseado nas personagens Daniévola e Transmorte também recebeu um reconhecimento especial do prefeito Duílio de Castro e do vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O prêmio contemplou ações de destaque da campanha Maio Amarelo 2023 nas categorias imprensa, sociedade civil, iniciativa privada e poder público, promovendo aqueles que mais disseminaram os conceitos e práticas propostas pela campanha de conscientização sobre o trânsito seguro este ano. A premiação, que celebrou os 10 anos da campanha Maio Amarelo, foi realizada no auditório da Fiesp, em São Paulo, no dia 27 de junho. De mais de mil inscritos de todo o Brasil, 20 iniciativas foram premiadas.

“Parabéns à Daniela pela dedicação e criatividade. Ficamos muito orgulhosos com esta premiação que significa o comprometimento de Sete Lagoas com ações que promovam um trânsito mais humanizado. Um agradecimento também à toda a equipe de trânsito da Prefeitura, que faz parte do nosso amplo trabalho para fazer um trânsito mais seguro”, comentou Duílio de Castro.

O projeto de Sete Lagoas levou o nome de "Tsunami Amarelo" e apresenta, entre outros, o vídeo "Daniévola x Transmorte", com duas personagens interpretadas por Daniela Maia. Elas trazem mensagens lúdicas, buscando conscientizar os motoristas e futuros condutores sobre um trânsito mais seguro. “Este trabalho deve um grande engajamento nas redes sociais e, certamente, a mensagem de conscientização está surtindo efeito. Sete Lagoas se destaca com um projeto que está sendo admirado pelo Brasil”, destacou Dr. Euro de Andrade.

No projeto, Daniévola conta parte de sua trajetória, como se transformou de uma fada má à fada madrinha do trânsito para lutar contra a rival Transmorte, com exemplos de situações corriqueiras no trânsito. O vídeo vencedor, que conta com imagens de Warley Squaranti e edição de Flávio Andreata, da equipe de Comunicação da Prefeitura, pode ser assistido aqui:

http://www.youtube.com/ watch?v=9h8zSFHB2HI

Muito além da gravação, uma parceria foi firmada com Centros de Formações de Condutores de 16 estados, que reproduziram o vídeo integrado ao curso de legislação envolvendo quase 100 mil pessoas entre alunos e ex-alunos já habilitados à campanha de 2023. O objetivo do prêmio Destaques Maio Amarelo é estimular e incentivar todos os realizadores de ações educativas do trânsito a aprimorar suas ações, aplicando estratégias criativas para chamar a atenção da sociedade para a redução do alto índice de mortes e feridos no trânsito. É possível assistir à integra do evento no

(a premiação de Sete Lagoas é a partir de 1:24:00 do vídeo).