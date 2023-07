Sequência de batidas automotivas deixa uma pessoa ferida em Sete Lagoas

Uma pessoa ficou ferida após um acidente envolvendo quatro carros no bairro Santo Antônio, em Sete Lagoas, na noite de quinta-feira (6).

Foto: reprodução redes sociais

Dos quatro veículos envolvidos, dois estavam estacionados - os proprietários relataram para as autoridades que um Ford Ka passava pela Avenida Secretário Divino Padrão bateu na traseira de Volkswagen Gol. O segundo veículo foi "catapultado" e colidiu com um Fiat Uno estacionado na rua, que acabou batendo no outro Gol, parado ao seu lado.

A única ferida foi a condutora do Ka, que foi encaminhada para o Hospital Municipal por uma equipe do SAMU. Ela relatou que não se lembra de como bateu no Gol, apenas antes e após o acidente. Ela se queixava de dores nas costas e tórax.

Da redação