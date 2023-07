Receita Federal inaugura novo espaço de atendimento em Sete Lagoas

A Receita Federal atende agora em novo endereço em Sete Lagoas. Não muito longe do anterior, a sede do órgão se mudou para a Avenida Dr. Renato Azeredo, nº 589, Bairro Canaã. Uma cerimônia de inauguração do novo espaço foi feita na manhã dessa sexta (07/07) e contou com a presença de autoridades municipais e representantes da Receita.

Receita Federal em Sete Lagoas agora fica na Avenida Dr. Renato Azeredo, nº 589, Bairro Canaã. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br

A nova sede da Receita Federal na cidade é num edifício compartilhado com a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional e é mais adequada no quesito de espaço necessário para trabalho dos dois órgãos, sem descuidar da qualidade de atendimento ao público.

Estiveram presentes na inauguração dessa sexta além dos funcionários dos órgãos federais, o Chefe da Receita Federal em Sete Lagoas e Chefe do Atendimento Paulo Silva e Gustavo dias, respectivamente, o Superintendente adjunto da Receita Federal em Minas Gerais Rodrigo Brito, o Delegado da Receita Federal em Belo Horizonte Flávio Abreu, o Presidente da Câmara Municipal Caio Valace e o Prefeito de Sete Lagoas Duílio de Castro.

Também representaram a Prefeitura o secretário municipal de Fazenda, Administração, Planejamento, Tecnologia e Comunicação Social, Rafael Olavo de Carvalho, a secretária municipal de Assistência Social, Luciene Chaves e o secretário adjunto de Trânsito, Transporte e Segurança, Wagner Oliveira.

Na oportunidade, Duílio de Castro falou sobre a importância da Prefeitura manter relacionamento próximo com a Receita: “A Prefeitura Municipal é uma prestadora de serviço à sociedade assim como a Receita Federal e existe uma relação direta de necessidade entre as partes. Porque quando necessitamos de uma certidão, ou uma renegociação como aconteceu em Sete Lagoas que estava há anos com uma dívida exorbitante, as negociações passam pela Receita. Além disso, todo o material que muitas vezes entra no país de forma ilegal e é apreendido pode ser doado para órgãos públicos como a Prefeitura. Essa relação é muito importante para que nós possamos prestar um atendimento público de melhor qualidade, [no Brasil] somos um dos maiores pagadores de impostos do mundo, mas também temos uma das piores prestações de serviço. Então essa relação direta entre os órgãos e o diálogo ajudam também a trazer um atendimento mais humanizado e orientador à população".

Autoridades municipais marcaram presença na inauguração do novo espaço. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br

O Chefe de Atendimento Gustavo Dias esclarece que tipo de necessidades são solucionadas na agência de Sete Lagoas: "Os principais atendimentos que fazemos, conforme a Portaria RFB nº 4261, são a emissão de CPF, pesquisa fiscal para aqueles com eventuais débitos ou na malha fina, solicitação de impugnação, retirada de Darf, cópia de declaração seja de imóvel rural ou pessoa física, serviços de parcelamento de forma residual. Isso falando de forma geral, porque tambem temos canais digitais como o Fale Conosco, Chat RFB, a Caixa Corporativa em que podem ser feitos outros serviços e também o maior canal que é o e-CAC”.

Ele ainda contextualiza porque é importante ter esse pólo de atendimento presencial: “Recebemos de Sete Lagoas e regiões próximas como Baldim, Matozinhos, Paraopeba, Caetanópolis e Inhaúma cerca de 30 a 50 pessoas por dia. Elas vêm justamente por não ter conhecimento para usar a internet ou não ter computador disponível. Aqui resolvemos pontualmente as questões e isso é imprescindível para cumprir um objetivo da Receita de aumentar a satisfação de todos os contribuintes”.

Paulo Silva, Chefe da Receita Federal em Sete Lagoas conta como foram os últimos dias nesse processo de mudança: “Tivemos bastante trabalho desde quarta-feira da semana passada trazendo móveis e equipamentos! Aquele prédio já estava muito grande para a gente porque antes éramos uma delegacia e agora nós passamos a ser uma agência. Porém, essa agência vai atender Sete Lagoas e toda a população da mesma forma que já fazíamos”.

Paulo Silva completa informando sobre a retomada dos atendimentos, agora na nova unidade: “Segunda-feira imagino que vamos ter nosso atendimento de forma plena. O horário continua o mesmo, de 13h às 17h. As pessoas podem agendar pela internet através do aplicativo da Receita Federal e pelo site www.gov.br/receitafederal”, complementa.

Da Redação, Vinícius Oliveira