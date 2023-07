Fim de semana seco e frio em Sete Lagoas, sem chance de chuva

Sete Lagoas terá um fim de semana com temperaturas baixas, mas com sol brilhante durante o sábado, proporcionando algum alívio. A temperatura minima foi de 6.9°c e a máxima será de 26°c. O céu estará totalmente claro, sem nuvens, durante o dia e à noite. No domingo, o sol aparecerá com algumas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas variarão entre 11°c e 28°c. O frio será mais sentido de manhã e à noite, portanto, os moradores devem se agasalhar adequadamente. Não há previsão de chuva para o fim de semana.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Os moradores de Sete Lagoas enfrentarão mais um fim de semana de temperaturas baixas, conforme previsão meteorológica. A manhã de sábado começou com a temperatura mínima atingindo 6.9°c, mas o sol brilhante ao longo do dia proporcionará algum alívio. A temperatura máxima está prevista para alcançar os 26°c, oferecendo um clima ameno durante a tarde.

O céu permanecerá totalmente claro, sem a presença de nuvens, garantindo um dia ensolarado. Essa condição se estenderá até a noite, quando o tempo continuará aberto, sem a presença de nuvens no horizonte.

No que diz respeito à umidade do ar, os níveis variarão entre 27% e 90%, com umidade mínima registrada durante a manhã. O vento soprará predominantemente na direção nordeste, atingindo velocidades de até 10 km/h.

No domingo, a previsão indica que o sol aparecerá acompanhado de algumas nuvens. No entanto, não há expectativa de chuva ao longo do dia, mantendo o clima seco. As temperaturas oscilarão entre 11°c e 28°c.

Quanto à umidade do ar, espera-se que os índices variem de 24% a 75%. O vento predominante será proveniente do nordeste, com velocidades de até 7 km/h.

Apesar do sol com algumas nuvens e das temperaturas mais amenas no domingo, o frio ainda será sentido, principalmente durante a manhã e à noite. Os moradores devem se manter agasalhados e tomar as precauções necessárias para enfrentar as baixas temperaturas.

A previsão de chuva para o fim de semana é de 0 mm, ou seja, não há possibilidade de precipitações durante os dias analisados.

Da redação com informações do INMET