Batida em árvore faz vítima entre Sete Lagoas e Inhaúma

Na tarde de sexta-feira (07/07) ocorreu um acidente na rodovia AMG-0375 entre Inhaúma e Sete Lagoas que resultou na morte de um homem de 68 anos. O indivíduo perdeu o controle de sua motocicleta e colidiu com uma árvore, vindo a falecer no local.

Foto: Por Dentro de Tudo

A equipe policial foi chamada para atender ao acidente que aconteceu no quilômetro 7 da rodovia. A equipe médica do SAMU confirmou o óbito do condutor/vítima da motocicleta.

O acidente envolveu somente a motocicleta Honda/NXR160. De acordo com relatos de testemunhas no local, a motocicleta seguia o fluxo da via no sentido Inhaúma/MG para Sete Lagoas/MG, quando o condutor perdeu o controle e colidiu com uma árvore no lado direito da rodovia.

Uma das testemunhas que estava num veículo logo atrás da motocicleta informou aos policiais que viu o condutor/vítima perder o controle da moto "sem motivo aparente". Segundo ela, não havia nenhum veículo ou animal à frente da motocicleta que pudesse ter causado o acidente.

O perito compareceu ao local e realizou suas investigações, em seguida liberando o corpo para ser transportado ao IML.

As autoridades estão investigando as circunstâncias exatas do acidente, a fim de determinar as causas do ocorrido.

Da Redação com Por Dentro de Tudo