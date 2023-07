Prefeito Duílio de Castro participa da cerimônia de troca de comando da 19ª Região da PM

O prefeito Duílio de Castro participou, na manhã desta segunda-feira, 10 de julho, da cerimônia de troca de comando da 19ª Região de Polícia Militar. O Coronel Othon Flávio de Souza Jácome deixa o cargo, que foi assumido por Breno de Souza Reis.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A cerimônia foi realizada na sede do SEST/SENAT, em Sete Lagoas, e contou com as presenças do chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Marcelo Ramos, prefeitos da região e representantes da Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário, Ministério Público, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros e de instituições como Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Sicoob Credisete.

O Coronel Othon comandou a 19ª RPM por pouco mais de três meses e deixou o cargo em função de sua aposentadoria. Ele recebeu homenagens pelos mais de 30 anos dedicados à corporação. “De maneira honrosa terminei junto à tropa, no serviço operacional, como comecei”, comentou.

Coronel Breno de Souza Reis é natural de Barbacena, ingressou na Polícia Militar em 1995 e concluiu o curso de oficiais em 1998. É formado em Direito e fez especialização em segurança pública e gestão estratégica de segurança pública. Já serviu em batalhões de Pouso Alegre, Lavras, Uberaba, Belo Horizonte e atuou na Diretoria de Operações. Foi chefe de seções de planejamento operacional e inteligência da 6ª RPM, comandante do 67º BMP de Uberaba e comandante do Batalhão Metrópoles. Foi promovido a coronel no último dia 13 de junho. “Perante a esta comunidade e ao lado de minha tropa, vamos trabalhar muito para manter a ordem pública. Farei o melhor pelas famílias mineiras”, comentou o novo comandante da 19ª RPM.

A Prefeitura de Sete Lagoas é forte parceira da PM e a presença do prefeito Duílio de Castro na cerimônia reforça a continuidade desse apoio. “Além de mudar a realidade de nossa Guarda Civil Municipal, apoiamos a Polícia Militar em diversas frentes com recursos financeiros e cessão de pessoal. Buscamos sempre a integração das forças de segurança para garantir a proteção e a paz dos cidadãos”, ressaltou Duílio de Castro.

A 19ª Região da Polícia Militar foi instalada, em Sete Lagoas, no dia 6 de fevereiro de 2017. Sua circunscrição territorial é composta pelos seguintes municípios: Sete Lagoas, Paraopeba, Cordisburgo, Caetanópolis, Araçaí, Funilândia, Inhaúma, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Jequitibá, Pirapama, Baldim, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco e Prudente de Morais.

