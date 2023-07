Dia ensolarado e baixa umidade marcam o clima em Sete Lagoas nesta terça-feira

Terça-feira promete ser um dia ensolarado e sem nuvens em Sete Lagoas. Com temperaturas variando entre 14°C e 29°C, o clima seco e a baixa umidade caracterizam o cenário. Não há previsão de chuvas, e os ventos soprarão do leste-nordeste a uma velocidade de 15 km/h. No entanto, é importante ficar atento à saúde devido à baixa umidade do ar, que pode aumentar o risco de incêndios.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

A terça-feira de Sete Lagoas terá um dia ensolarado e sem nuvens durante todo o período. A noite também permanecerá sem a presença de nuvens. O clima será seco, caracterizado por baixa umidade.

Quanto às temperaturas, espera-se uma mínima de 14°C e uma máxima de 29°C. Não são previstas chuvas para o dia, com uma precipitação estimada em 0 mm, representando uma probabilidade de chuva de 0%. O vento soprará do leste-nordeste a uma velocidade de 15 km/h.

Em relação à umidade, espera-se uma umidade mínima de 32% e uma umidade máxima de 93%.

Da redação com informações do INMET