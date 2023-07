Bairros Orozimbo Macedo e Belo Vale I receberão mutirão de limpeza da prefeitura

Entre os dias 24 a 28 de julho, o mutirão de limpeza da Prefeitura de Sete Lagoas estará na região dos bairros Orozimbo Macedo e Belo Vale I para retirar entulho e diversos materiais acumulados em casas da região. O projeto ja esteve em regiões considerado críticos em alta incidência de arboviroses.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

Segundo o executivo municipal, serão 120 servidores que atuarão na limpeza, coordenados através da Secretaria Municipal de Saúde: caminhonetes, caminhões e máquinas pesadas estarão novamente na retaguarda recolhendo todo o material. Ao menos 30 toneladas de inservíveis já foram retirados nas campanhas anteriores.

“Já estamos colhendo bons frutos dessas ações que completam o quarto ciclo. A taxa de incidência das arboviroses (dengue, chikungunya e zika vírus) em nosso município já está em queda devido a este trabalho”, revela a coordenada da Vigilância Epidemiológica, Maria Tereza Rodrigues.

O mutirão de limpeza já atuou nas regiões do Alvorada, Cidade de Deus, Itapuã I e II, Brasília, Anchieta e Brejão - estes locais, segundo estudos da prefeitura, tem altos índices de arboviroses e são o principal foco do mutirão: “A população desses bairros pode colaborar com as equipes, já limpando os quintais e deixando em frente às residências os materiais inservíveis, folhas, galhos e entulhos", comenta coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, Patrícia Silveira.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas