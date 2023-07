Praça Paris, no Jardim Europa, passará por revitalização promovida pela prefeitura

Em companhia do presidente da Câmara Municipal Caio Valace (Podemos), o prefeito Duílio de Castro (Patriota) anunciou a revitalização da Praça Paris, no bairro Jardim Europa. De acordo com o chefe do executivo, há cerca de 30 anos os moradores da região aguardavam pela obra.

Foto: Alan Junio

O anúncio foi feito no fim da tarde de segunda-feira (10), em vídeo divulgado nas redes sociais. De acordo com o prefeito, a obra atende a um pedido do presidente da Câmara Municipal: “Todos que vivem no Jardim Europa há décadas têm esse sonho. Esta praça estava abandonada e, como temos o objetivo de chegar a todas as regiões, atendemos este pedido do vereador Caio Valace, representante desta comunidade. Em breve começaremos as obras para entregar uma nova praça à população”, afirma Duílio.

Em comunicado, a Prefeitura de Sete Lagoas afirma que a revitalização atende "regiões estratégicas" da cidade, e contemplam diversos bairros. Não foi divulgado a previsão de início das obras.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas