Previsão do tempo: Dia quente e seco marcam mais um dia de inverno em Sete Lagoas

Com uma temperatura quente e um clima seco, Sete Lagoas desperta nesta quarta-feira (12) com um céu claro e sem nuvens. A temperatura matinal marca 15°C, mas espera-se que atinja a marca de 30°C ao longo do dia. A noite será igualmente quente, mantendo-se livre de nuvens, com uma temperatura de 26°C. Não há previsão de chuva.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Sete Lagoas acordou nesta quarta-feira (12) com um céu claro e sem nuvens, proporcionando um dia ensolarado para os moradores da cidade. A temperatura pela manhã registrou 15°C, mas espera-se que ao longo do dia alcance a marca de 30°C. A noite continua quente, mantendo-se livre de nuvens e com uma temperatura de 26°C.

O dia será marcado por uma ausência total de chuvas, com precipitação esperada de 0mm e uma probabilidade de chuva de apenas 0%. O vento sopra de forma suave e constante, vindo do nor-nordeste a uma velocidade de 8km/h.

A umidade relativa do ar varia entre 24% e 82%, o que indica um ambiente relativamente seco.

Da redação