XVII Conferência Municipal discute políticas públicas e diretrizes da Assistência Social

Debater, analisar e aprimorar os serviços prestados pela Assistência Social. Esses foram os objetivos da XVII Conferência Municipal de Assistência Social, realizada nesta quarta-feira, 12 de julho, no auditório da Faculdade Santo Agostinho. Uma realização da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - e do Conselho Municipal de Assistência Social.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O tema da edição deste ano foi "Reconstrução do SUAS: o SUAS que temos e o SUAS que queremos". O Sistema Único de Assistência Social (Suas) comporta quatro tipos de gestão: da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. O prefeito Duílio de Castro participou da abertura dos trabalhos. "Aqui estamos debatendo as políticas públicas que irão melhorar a vida das pessoas assistidas. Precisamos dar cada vez uma melhor assistência a essas famílias em estado de vulnerabilidade e que dependem do poder público", comentou o prefeito.

Segundo o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Eudson de Almeida Correa, além de trabalhar a questão das políticas públicas no Município, o evento também tem papel fiscalizatório. "Reunindo todos os partícipes, governo, saúde, educação, as organizações da sociedade civil, entre outros atores, podemos, além de alavancar esses trabalhos, também fiscalizar e cobrar, papeis importantes de controle social que fazemos junto aos órgãos públicos", lembrou.

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Teixeira, fez questão de enaltecer a presença e apoio de instituições e entidades civis da cidade na luta pela causa assistencial. "Gostaria de frisar a importância da participação da sociedade civil, das organizações e dos servidores que se empenharam para discutir tantas propostas positivas para o nosso município", agradeceu. As ideias debatidas durante a conferência municipal serão levadas por representantes de Sete Lagoas para as conferências estadual e federal.

Com Prefeitura de Sete Lagoas