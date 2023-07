Sete Lagoas e mais de 500 cidades mineiras devem enfrentar queda brusca nas temperaturas; alerta o INMET

A cidade de Sete Lagoas está entre as mais de 500 cidades mineiras que devem enfrentar uma queda brusca nas temperaturas nos próximos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as temperaturas podem despencar até 5 °C na região, o que levou à emissão de um alerta laranja de "perigo" válido até o próximo sábado (15).

Foto: Reprodução

O alerta abrange um total de 531 cidades mineiras, indicando que mais da metade do estado está sujeita a essa drástica mudança climática. A capital, Belo Horizonte, também está na lista das regiões afetadas.

A queda nas temperaturas está relacionada a uma frente fria que se aproxima da região e deve causar um resfriamento significativo do ar. Recomenda-se que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e siga as orientações das autoridades locais para se manter segura durante esse período.

Da redação com Itatiaia