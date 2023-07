Prefeitura apresenta proposta de 'Feira Hippie' de Sete Lagoas a artesãos e artesãs da cidade

Criar uma feira com, literalmente, todos os artesãos e artesãs de Sete Lagoas, aos moldes da "Feira Hippie" de Belo Horizonte. Com essa pauta, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio das secretarias municipais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo e de Educação, Esportes e Cultura - realizou uma reunião na tarde desta quinta-feira, 13 de julho, no auditório da Casa da Cultura, com mais de 70 artesãos e artesãs e representantes de associações e feiras da cidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

De acordo com o coordenador de feiras da Prefeitura, Cristiano Morais, o projeto "Feiras Livres" contempla a reabertura, revitalização e ampliação de feiras que deixaram de funcionar durante a pandemia, como as feiras do Montreal, Barreiro, Jardim Arizona e N.S. do Carmo, além da criação das novas feiras como as dos bairros Verde Vale, Santa Rosa e Cercadinho (Panorama). As feiras do Barreiro e do Verde Vale já foram retomadas no mês passado.

Atualmente a cidade conta com as feiras do Boa Vista, Nova Cidade, Centro, Várzea, Santa Maria e JK. "Dessas, já está em andamento um projeto de ampliação da feira do Boa Vista e de revitalização da feira do Nova Cidade. São espaços democráticos, diversificados, que recebem todo tipo de público em busca dos mais variados produtos", comenta. Na ocasião, Cristiano Morais apresentou o projeto da "Feira Hippie" de Sete Lagoas aos artesãos e artesãs que, a princípio, funcionaria no segundo sábado de cada mês. O local ainda será definido por votação, mas entre as sugestões, estão a rua Lassance Cunha, a alameda João Herculino de Souza Lopes ao lado do Retaurante Popular, a Praça da Bíblia, a Praça Tiradentes, o Boulevard da Av. Renato Azeredo e a Av. Antônio Olinto.

"Achei um grande passo para fortalecer o artesão e o artesanato da cidade, que possui muitos empreendedores criativos. Mas precisamos de apoio, de um lugar fixo", diz o artesão Léo Bité, que há dois anos expoe esculturas talhadas em madeira na Feirinha Acústica. "É muito bom saber que o Município está apoiando os artesãos, independentemente de qual associação ou tipo de artesanato. Será uma novidade linda para a nossa cidade", acredita Silvia Barros, presidente da Associação de Artesãos Coração de Minas.

Participantes

Participaram da reunião, além dos artesãos e artesãs, assessores do vereador Gilson Liboreiro, que prometeu apoio e agilidade em projetos de lei que venham a tramitar na Câmara Municipal, o coordenador de feiras Cristiano Morais, a coordenadora da Feira de Natal Carla Godoy, a gerente de Cultura Priscila Horta, o secretário adjunto de Cultura Geraldo Magela, o secretário adjunto de Turismo Mário Luiz, o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico Gilberto Doceiro, o assessor do vice-prefeito Wagner Redoan e a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura Roselene Teixeira. Em breve será lançada uma enquete com votação popular para a escolha do melhor local para a feira.