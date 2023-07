Sete Lagoas: Sexta-feira inicia com tempo fechado e possibilidade de chuvas

Sete Lagoas amanheceu com tempo fechado e previsão de chuvas isoladas ao longo do dia. As temperaturas variam de 14°C a 25°C, com céu parcialmente encoberto pela manhã e possibilidade de chuvas durante a tarde. A umidade relativa do ar varia de 32% a 70%.

Foto: Djhessica Monteiro/Setelagoas.com.br

Sete Lagoas amanheceu com tempo fechado nesta sexta-feira (14), com mínima de 14°C e máxima de 25°C. Diferente dos últimos dias, o dia ficará parcialmente fechado durante a manhã, e com chances de chuvas isoladas na parte da tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de sol com algumas nuvens, mas há 90% de chances de chuvas isoladas na tarde. A temperatura mínima será de 14°C e a máxima de 25°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 32% e 70%.

O vento deve soprar do sudoeste, com velocidade de 9 km/h. A visibilidade será boa.

Da redação com informações do INMET