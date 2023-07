Passando a Limpo: vem aí o Congresso Regional Pueri Cantores do Brasil em Sete Lagas, com Amauri Artimos

O Passando a Limpo recebeu nessa sexta (14/07) o diretor do Coral Dom Silvério de Sete Lagoas, Amauri Artimos. Durante o programa foi apresentado tudo o que está por vir no XVI Congresso Regional Pueri Cantores do Brasil a ocorrer na cidade nos próximos dias 18 a 23 de julho de 2023.

Álvaro Vilaça, Amarui Artimos e Wagner Oliveira

Além da vivência musical junto ao Coral Dom Silvério, Amauri Artimos tem uma larga experiência também no mundo jurídico e pôde começar o programa contando um pouco das suas histórias nesse meio.

Sobre o XVI Congresso Regional Pueri Cantores do Brasil, Amauri detalhou a grande preparação que vem sendo feita para esse encontro que tem tudo para ficar marcado na história musical setelagoana.

A cidade se prepara para receber 404 cantoras e cantores com idades entre 7 e 17 anos, vindos de cidades em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A programação dos seis dias de Congresso é extensa e muito bem organizada. Envolve acolhimento dos cantores em paróquias de Sete Lagoas, ensaios e apresentações diárias no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino, apresentações e missas nas paróquias acolhedoras. Além disso, estão programados passeios dos visitantes à Serra de Santa Helena e Gruta Rei do Mato. Confira a programação completa (os ensaios, apresentações e missas são abertos ao público!):



Toda essa organização e logística não seria possível sem ajuda de muitas pessoas e entidades. E Amauri fez questão de deixar agradecimentos ao SICOOB Credisete, Prefeitura de Sete Lagoas, Diocese de Sete Lagoas, Agência i2, à Federação Nacional dos Meninos Cantores do Brasil e ao anfitrião Coral Dom Silvério.

Amauri Artimos aproveitou para ressaltar também a capacidade de formação musical e porque não dizer, social do Coral Dom Silvério. Meninas e meninos têm no Coral a possibilidade de desenvolver seu canto e aprender instrumentos junto com professores que trabalham em parceria com o Coral. Além disso, eles têm um espaço próprio para sediar espetáculos e shows que é o auditório, lembrando que se o evento for beneficente o Coral Dom Silvério não cobra aluguel do espaço.

Amauri finaliza deixando o convite para esse que será um dos maiores e mais emocionantes eventos musicais a ocorrer no ano de 2023 em Sete Lagoas, o

XVI Congresso Regional Pueri Cantores do Brasil.

