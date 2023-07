Sete Lagoas: Fim de semana ensolarado e sem chuva

Fim de semana em Sete Lagoas será ensolarado e sem chuva. No sábado, as temperaturas variam de 11°C a 25°C, com ventos do leste a 19km/h. A umidade do ar fica entre 43% e 82%. No domingo, o sol predominará com temperaturas entre 12°C e 25°C. Ventos do nordeste a 15km/h e umidade do ar entre 37% e 94%.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

As temperaturas ao longo deste sábado (15) irão variar entre 11°C de mínima e 25°C de máxima. Não há previsão de chuva, com um índice de precipitação de 0mm e 0% de probabilidade.

O vento sopra do leste a uma velocidade de 19km/h, o que contribuirá para uma brisa suave durante o dia. A umidade do ar apresentará valores entre 43% e 82%, garantindo um equilíbrio favorável para o conforto dos moradores e visitantes.

Para o domingo, dia 16, o cenário será semelhante, com o sol predominando ao longo do dia. Contudo, é esperado nevoeiro ao amanhecer e um aumento na quantidade de nuvens durante a tarde. As temperaturas ficarão entre 12°C e 25°C, mantendo-se estáveis em relação ao dia anterior.

Assim como no sábado, não há previsão de chuva para o domingo, com um índice de precipitação de 0mm e 0% de probabilidade. O vento soprará do nordeste a uma velocidade de 15km/h, proporcionando uma brisa agradável.

A umidade do ar oscilará entre 37% e 94%, o que indica uma leve variação em relação ao dia anterior. É importante ressaltar que os índices de umidade estão dentro dos limites considerados saudáveis.