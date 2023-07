Feconex 2023 promete superar todas as metas de negócios com o apoio do Sicoob Credisete

O Sicoob Credisete apresenta, este ano, a Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex) que será realizada entre os dias 16 e 19 de agosto, em uma superestrutura montada no estacionamento da Arena do Jacaré. Esta parceria tem o objetivo claro de fomentar a economia regional em vários aspectos, confirmando uma das principais premissas da cooperativa de crédito.

Divulgação

O Grupo Uai Eventos, a Associação Comercial e Industrial (ACI) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) estão à frente da edição 2023 e ganharam este forte suporte do Sicoob Credisete. Esta união de forças, que também conta com o apoio do Sebrae, promete uma completa imersão no mundo dos negócios. “Como parceiro principal, acreditamos no poder do empreendedorismo e estaremos sempre prontos para oferecer soluções financeiras acessíveis e apoio especializado. Juntos, impulsionaremos o crescimento econômico e fortaleceremos os laços empresariais”, ressalta Leonardo Chaves Costa, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisete.

E para que os participantes tivessem tranquilidade para montar um estande que valorize seu produto e ou serviço, o Sicoob Credisete, apresentou uma linha de financiamento criada exclusivamente para a feira. O gerente de negócios, Warley Rocha, explicou que “se trata de uma linha de crédito especial com prazos e taxas diferenciadas para que possamos promover uma retenção de riquezas no município”.

A FEIRA

A Feconex é um evento multisetorial que engloba vários segmentos como agropecuário, industrial, comercial, serviços, turismo, gastronomia, cultural e social. A área física da feira neste ano terá 1.000 metros quadrados a mais em relação a 2022. Serão 6.300 metros quadrados de estrutura que vão abrigar os 215 estandes que começarão a ser montados nos próximos dias.

“Muito nos orgulha uma Cooperativa de Crédito com a importância do Sicoob Credisete, acreditar em mais um projeto da Rede de Cooperação Uai. É uma demonstração de confiança em ações realizadas na cidade. É acreditar que Sete Lagoas tem a capacidade de realizar iniciativas que impactam diretamente na nossa economia, é fomentar o cooperativismo. Agradecemos o Sicoob Credisete por essa visão desenvolvimentista”, agradeceu Klaus Chaves, da Grupo Uai Eventos.

Quem também comemora a parceria com o Sicoob Credisete é Geraldir Alves, presidente da CDL Sete Lagoas. “Isso comprova, mais uma vez, a importância do associativismo na valorização do nosso comércio. Uma cooperativa de Sete Lagoas abraçando o nosso projeto mostra o engajamento neste momento tão importante para a conexão de indústria, comércio e serviços”, avalia.

Para ficar por dentro da extensa programação da Feconex 2023 acesse o site feconex.com.br.