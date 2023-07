30 Anos de Point: O legado de informação e entretenimento em Sete Lagoas

Em 1993, nasceu em Sete Lagoas a revista Point, um veículo com uma identidade única e voltado para o público jovem da região. Sua origem remonta a um convite feito pelos editores do Jornal Sete Dias, Júlio Assis e Francisco Maia, a Luiz Carlos Romualdo da Silva Filho, um sete-lagoano de coração, nascido em Belo Horizonte e atualmente com 51 anos de idade. Luiz Carlos é casado com Adriana Braga e tem dois filhos, Luiza, de 17 anos, e Lucca, de 7 anos.

Luiz Carlos, na adolescência, desenhando a tirinha "Vamp". Luiz Carlos atualmente — Foto: Arquivo Pessoal/@luizcarlosromualdofilho

Com formação em Administração de Empresas e uma trajetória no ramo da comunicação desde os 17 anos, Luiz Carlos começou como desenhista de quadrinhos. Inclusive, criou o personagem "Vamp", que fazia parte das tirinhas nos jornais de Sete Lagoas no final dos anos 80. Em 1993, ele se tornou o criador e editor da revista Point, que rapidamente conquistou seu espaço e se tornou um marco na vida de muitos sete-lagoenses jovens.

Além de sua atuação na revista Point, Luiz Carlos também teve experiência como produtor de eventos. Atualmente, ele é editor das revistas Meu Doutor, Minha Doutora e Travessura, juntamente com sua esposa.

Luiz com os filhos Luiza, de 17 anos, Lucca, de 7 anos, e sua esposa Adriana — Foto: Arquivo Pessoal

A equipe do SeteLagoas.com.br teve o privilégio de entrevistar Luiz Carlos, um ícone da história da revista que marcou a juventude de tantos sete-lagoanos. Durante a entrevista, Luiz Carlos compartilhou detalhes fascinantes sobre a trajetória dessa publicação que deixou uma marca permanente na vida de seus leitores. Apesar da passagem do tempo, Luiz Carlos continua deixando sua marca na cidade por meio das revistas Travessura e Meu Doutor, Minha Doutora, proporcionando aos adultos de Sete Lagoas informações precisas e entretenimento de alta qualidade. Veja abaixo essa entrevista exclusiva.

Primeira edição da revista Point — Foto: Arquivo Pessoal/ @revistapoint

Como surgiu a ideia de criar a Revista Point?



A Point surgiu em 1993 a partir de um convite dos editores do Jornal Sete Dias, Júlio Assis e Francisco Maia, para que eu retornasse a Sete Lagoas e desenvolvesse um encarte voltado exclusivamente para os jovens sete-lagoanos.

Quais foram as motivações por trás disso?



Apesar de ter alguma experiência em edição de jornais – fui desenhista em jornais ainda na adolescência – o desafio de se criar algo novo na cidade foi a maior motivação.

Quais eram seus objetivos iniciais ao lançar a revista?



O objetivo da Point sempre foi trazer informação e entretenimento para os jovens de Sete Lagoas – falando a linguagem deles.

Eles mudaram ao longo do tempo?



O amadurecimento da marca Point como veículo de comunicação veio com o meu próprio amadurecimento. Minha responsabilidade em ter conteúdos de qualidade para o público leitor da revista foram aumentando à medida que eu cresci como ser humano.

Quais foram os maiores desafios enfrentados no início da revista e como você os superou?



Fazer a Revista Point sempre foi um enorme prazer pra mim. O desafio sempre foi – e continua sendo – viabilizar nossas publicações com a ajuda de parceiros comerciais. Sem os anúncios das empresas locais nada seria possível.

Quais foram os momentos mais marcantes na trajetória da Revista Point ao longo dos 30 anos?



Nossa, são tantas histórias que fica até difícil citar apenas uma. Mas posso destacar que a relação da Point com artistas da música sempre foi o ponto alto pra mim. Tratar e conviver com meus ídolos foi muito bacana!

Existe algum evento ou entrevista em particular que se destaque?



A convivência com o Skank e Jota Quest foram especiais, sem dúvida. Além dos shows que promovemos das bandas em Sete Lagoas, eles estiveram em nossas páginas diversas vezes. Virou uma relação de amizade.

Jota Quest com a revista Point — Foto: Arquivo Pessoal/@revistapoint

Como a revista se adaptou às mudanças na indústria editorial e nas novas mídias ao longo dos anos?

Em nenhum momento perdemos força com as nossas publicações impressas. O que aconteceu foi que passamos a distribuí-las digitalmente também. E sem custo para os leitores! E, claro, soubemos explorar bem as redes sociais.

Quais foram os critérios de seleção de conteúdo ao longo dos anos?



A seleção de conteúdo sempre foi em cima do que estava acontecendo de novo com o público jovem. Estar sempre atualizado e sempre falando a língua do jovem era nosso diferencial.

A revista tinha uma abordagem específica para escolher os artistas, músicos, escritores e outros profissionais destacados nas páginas?



Acho que a gente tinha o feeling (risos). Mas nos últimos anos minha filha Luiza, já adolescente, me inspirava e ajudava nas escolhas.

Na sua opinião, qual é o legado da Revista Point?



Caramba, acho que é ver os adultos de hoje, muitos pais e mães de família, dizerem que a Revista Point fez parte da sua adolescência. Isso é muito gostoso de ouvir!

Você acha que a revista contribuiu para a indústria cultural e de entretenimento de Sete Lagoas?



Humildemente, sim!

Existe alguma história ou curiosidade dos bastidores da revista que você gostaria de compartilhar?



Ah, foram muitos momentos inesquecíveis – e algumas roubadas também (risos). Mas olhando para trás e ver tudo o que fiz ainda tão jovem é motivo de orgulho.

Última edição da revista Point em março de 2020 — Foto: Arquivo Pessoal/@revistapoint

Por que a revista Point encerrou suas atividades?



Em 2007 a Point lançou a Revista Travessura, voltada para pais e mães, sob responsabilidade da minha esposa Adriana Braga. Foi e é um grande sucesso! Desde esse período foi crescendo em mim uma vontade de encerrar o ciclo da Point. Mas não foi nada fácil tomar essa decisão. É como se despedir de um filho. E seguimos com as duas publicações. Em 2020 a pandemia acabou nos forçando a fazer uma pausa, afinal os jovens estavam todos dentro de casa, longe das escolas. A interação com nosso leitor estava interrompida. E foi nessa parada forçada que colocamos em prática um sonho antigo, que era de desenvolver mais um veículo de comunicação, desta vez na área de saúde. E, apesar da loucura de se criar um revista impressa em plena pandemia, o tempo mostrou que estávamos certos! E hoje a Revista Meu Doutor, Minha Doutora também é um sucesso e com conteúdo editorial totalmente diferente da Point e da Travessura.

Qual é o público-alvo das revistas Travessura e Meu Doutor, Minha Doutora em comparação com o público-alvo da Revista Point?



A Point sempre falou diretamente para os jovens, com uma linguagem própria. Já a Travessura e a Meu Doutor, Minha Doutora tem como público-alvo os adultos.

Quais são os principais temas abordados nas revistas Travessura e Meu Doutor, Minha Doutora e como eles se diferenciam dos temas abordados na Revista Point?



A Revista Point era uma grande festa, né? Muito conteúdo bacana, em grande parte voltada para o entretenimento da moçada. Já a Travessura é uma revista para a família com conteúdos sobre parentalidade. É para a grávida, para os pais de crianças, tios, avós. Queremos ajudá-los a aproveitar essa fase da vida, que passa tão rápido. Já a Meu Doutor, Minha Doutora é voltada para todos os adultos. O conteúdo é produzido por profissionais da área de saúde nos mais diversos temas.

A pandemia teve algum impacto direto na concepção da revista Meu Doutor, Minha Doutora?

Total! A gente já via potencial no segmento com as palestras promovidas gratuitamente pela Revista Travessura, o projeto Travessura Convida! (que completará em setembro 20 edições). Convidamos muitos profissionais da área de saúde para essas palestras. Mas, sem dúvida, ver tanta desinformação no período da pandemia foi nossa maior motivação para o lançamento da revista.

Como você planeja se adaptar ao cenário atual da mídia e às mudanças nos hábitos de consumo de informação?

Acredito que a gente já está bem adaptado. Nossas revistas são impressas e digitais. Todas gratuitas e disponíveis nas nossas redes sociais. Basta acessar nossas contas (@revistapoint, @revistatravessuraoficial e @meudoutor.minhadoutora) e lá estarão todas as nossas publicações.

Últimas edições das revistas Meu Doutor, Minha Doutora e Travessura — Foto: Arquivo Pessoal/ @revistatravessuraoficial, @meudoutor.minhadoutora

Quais são suas expectativas para as novas revistas em termos de alcance e aceitação do público?



A gente não quer parar de crescer, né? Queremos cada vez mais leitores acompanhando e aproveitando o conteúdo de nossas edições. E quem está nessa área sabe que o desafio é constante, mas a vontade de evoluir não acaba.

Você considera a possibilidade de relançar a Revista Point no futuro ou a decisão de encerrá-la foi definitiva?

Neste momento não. Mas a opção por não encerrá-la oficialmente foi sim para deixar a porta só encostada, nunca fechada (risos). A Point foi e é minha vida, são 30 anos de uma deliciosa jornada em Sete Lagoas que rendeu muitas histórias, muitas amizades e frutos lindos: as revistas Travessura e Meu Doutor, Minha Doutora. Então, Point, quem sabe a gente não se reencontra um dia?

Da redação, Djhessica Monteiro.