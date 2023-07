Tombou, na tarde do último domingo (16) na Avenida Norte Sul, na altura do bairro Iraque, um caminhão leiteiro. Ninguém se feriu.

Foto: reprodução redes sociais

O motorista do veículo seguia sentido centro, quando perdeu a direção do caminhão, caindo no canteiro à direita da Norte Sul e atingindo uma árvore. Nenhum outro veículo esteve envolvido no acidente.

Foto: reprodução redes sociais

Da redação