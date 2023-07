Sábado tem diversão e serviços gratuitos no Barreiro com Assistência Social em Movimento

Depois dos sucessos das três primeiras edições, o projeto Assistência Social em Movimento chega na manhã deste sábado, 22 de julho, à região do Barreiro, de 8h às 12h, na Avenida Minas Gerais, em frente ao número 317. “Ficamos felizes com a repercussão das edições na Praça do Escorrega, na Serra de Santa Helena e no Cidade de Deus. Agora será a vez da população da região do Barreiro prestigiar o evento, seguindo nosso cronograma. Será uma manhã de muito lazer e informação para todos”, avisa a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A iniciativa da Prefeitura, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh), oferece serviços gratuitos como cadastros da assistência social, exames de glicemia, distribuição de senhas para exames de visão gratuitos, aferição de pressão arterial, orientações psicológicas e nutricionais, entre outras atrações culturais e gastronômicas. Além disso, para animar ainda mais o ambiente, haverá muito música, aula de fit dance, distribuição de brindes e feirinha gastronômica.

O projeto Assistência Social em Movimento é direcionado por territórios de atuação dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). “Estive nas três edições desse evento maravilhoso e foram ótimas oportunidades de estar em contato com os sete-lagoanos em manhãs descontraídas, cheias de alegria, saúde e outros serviços. Esperamos uma grande presença de público também no Barreiro. Participem”, convida o prefeito Duílio de Castro.

Agradecimentos aos apoiadores e parceiros: Amigos da Visão, Guarda Municipal, SAAE, Secretarias Municipais, Instituto Mix, Victoria Inglish School, Faculdade Atenas, Grupo Zelo, feirantes do JK, cantora Nanda Costa, entre outros.

Com Prefeitura de Sete Lagoas