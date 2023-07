Quinta, 27 de julho, tem mais uma Feirinha Acústica na Praça Tiradentes com apoio da Prefeitura

Na quinta-feira da próxima semana, 27 de julho, a Praça Tiradentes será palco mais uma vez da Feirinha Acústica, a partir de 18h, onde a gastronomia de feira se mistura com a apresentação de músicos da nossa cidade. A banda Canto Livre está pronta para apresentar os maiores sucessos do axé dos anos 90, da MPB, pop rock, forró e samba nesta edição do evento. "Também teremos o show de abertura do cantor sete-lagoano Sérvio e a culinária especial dos restaurantes do Uai Gastrô", informa o idealizador e organizador do evento, George Machado.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A boa comida também não pode faltar. O grupo Uai Gastrô continua no comando das barracas da feira, que conta com estabelecimentos renomados de Sete Lagoas, como Vila Bistrô, Eufrásio Gourmet, Point do Baixinho, Churrascaria Três Marias, Carnes & Afins, Doceria Mosaico e Cachaça Prazer de Minas. "Cada detalhe da Feirinha Acústica é elaborado com muito cuidado e carinho", completa George Machado.

O evento é apresentado pelo Sicoob Credisete com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, grupo Uai Gastrô, Box Sound, Digital Graph e Awake Agência Digital. Mais informações no Instagram: @georgemachado7l

Com Prefeitura de Sete Lagoas