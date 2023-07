Conheça a história da ONG Raio de Luz em Sete Lagoas; entidade prepara seu 2º Arraiá

Semanalamente a Praça da Arara no Bairro Orozimbo Macedo em Sete Lagoas sedia aulas de ginástica, de capoeira e até de forró. São pessoas atendidas pela ONG Raio de Luz - Centro de Apoio Vida, uma iniciativa de trabalhos sociais que vão muito além das atividades físicas. A presidente da ONG Glaziela Gonçalves conversou com a reportagem do SeteLagoas.com.br para contar sobre o que a levou a fundar a entidade e como ela recebe ajuda de vários parceiros durante sua história.

ONG Raio de Luz oferece aulas de forró para seus assistidos. Foto: Divulgação

A trajetória de ações sociais de Glaziela - ou simplesmente Gal, como é mais conhecida - começou a 17 anos atrás quando ela, ainda vendedora de maçãs do amor, se ressentia ao ver crianças que não podiam comprar seu produto por falta de dinheiro. Diante disso, ela fez uma promessa: "Eu iria a partir do próximo ano fazer a festa das crianças. Seria uma forma de agradecer e me redimir com Deus. Eu pedia a Deus: 'Me perdoa, eu preciso vender, então eu não posso doar'. A partir de então, comecei a fazer a festa".

A primeira festa foi realizada no Bairro Montreal com maçã do amor, caldo de mandioca e lembrancinhas para as crianças. Na segunda edição o cardápio foi ainda mais recheado com bolo, refeições, pipoca e algodão doce, dessa vez no Cidade de Deus.

Além disso, Gal também começou a fazer sopa e distribuir a pessoas carentes. Ela conta uma passagem curiosa de quando, após receber todos os donativos para o preparo da sopa, não tinha gás para cozinhar: "Peguei tijolo, coloquei no meu quintal. Busquei lenha no pasto do Gerson no Jardim Arizona, bairro em que eu morava. Cozinhei essa sopa no tijolinho de fogão a lenha porque eu não tinha gás para servir a comida para as crianças e também não tinha dinheiro para comprar o gás. Mas não deixei de servir minha sopa".

O assistencialismo promovido por Gal começou a crescer e ela passou a ganhar também cestas básicas para doar a famílias previamente cadastradas. "Eu achei que iria abrir um restaurante gratuito para a comunidade. O meu foco era matar a fome, fazer comida e sair distribuindo para os outros".

Mas ela percebeu que isso não seria suficiente num longo prazo. Gal então refletiu: "Sabe o que é mais difícil para o ser humano? É entender que nós precisamos buscar, trabalhar, lutar, correr atrás e não ficar esperando de perna para cima que os outros nos sustentem. Assim, meu foco hoje não é sustentar ninguém, é dar a vara para ele pescar, é dar oportunidade e conhecimento. A pobreza é espiritual, não está no financeiro. Está na cabeça de cada um".

Numa conversa com um amigo que lhe ajudava durante a montagem de marmitex a serem doados, ele lhe sugeriu que ampliassem o projeto com ações que, de fato, mudassem a vida dos assistidos de forma duradoura. Daí, em 2021, surgiu a ideia de criar o que hoje se tornou a ONG Raio de Luz - Centro de Apoio à Vida.

Crianças e adolescentes são atendidas pela ONG, que também desenvolve atividades com adultos e idosos. Foto: Divulgação

A ONG se consolidou como um centro que desenvolve atividades com famílias em diferentes graus de vulnerabilidade social. E para isso, conta com ajuda de participantes engajados.

Um deles é o senhor Pereira, da empresa Pereira Tur. Gal conta que o apoio de Pereira vai muito além do lado financeiro quando possível, ele ajuda na organização dos projetos, no Arraiá e até mesmo captando pessoas para trabalho na ONG como o professor de dança Marcelo Maia.

Não se esquecendo de toda a equipe que faz a ONG acontecer, Gal descreve: "A nossa equipe é maravilhosa. São pessoas humildes, que tentam buscar o máximo de seriedade. São pessoas dignas de respeito. Esse sonho que na verdade era meu, eles abraçaram junto comigo, me apoiaram".

A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura também apoia os projetos desenvolvidos na Raio de Luz juntamente com a Prefeitura de Sete Lagoas.

Atualmente a ONG Raio de Luz desenvolve as seguintes atividades, todas na Praça da Arara, bairro Orozimbo Macedo em Sete Lagoas (veja aqui o endereço):

Segunda e quarta, 19 às 20h - Ginástica ao ar livre com Professor Marcelo Maia

Ginástica ao ar livre com Professor Marcelo Maia Terça, 17h30 às 18h30 - Capoeira com Mestre Marinheiro

Capoeira com Mestre Marinheiro Quinta, 18 às 19h - Aula de forró com Professor Leonardo

Gal conta também que, baseado na sua experiência como mãe de pessoa com autismo, estão viabilizando parcerias na ONG para instalar clínicas de fisioterapia e atendimento a pessoas com a mesma condição de seu filho.

Um evento bastante aguardado por todos que fazem a ONG aocntecer é o 2º Arraiá Raio de Luz, a ocorrer brevemente na Praça da Arara com três dias de muita festa, confira a programação:



Os interessados em contribuir com a ONG em seus trabalhos ou no Arraiá, ou mesmo participar das aulas semanais podem entrar em contato pelo WhatsApp (31) 9 8561 7793 ou pelo e-mail galyamode@gmail.com.

Da Redação, Vinícius Oliveira