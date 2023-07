Bebê de dois dias engasga com vômito e é salvo pelos bombeiros em Pedro Leopoldo

Militares de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, conseguiram realizar um verdadeiro "milagre" na noite desse domingo (16). A vida de um bebê com apenas dois dias de nascido ficou literalmente "por um fio" após ele se engasgar com o próprio vômito.

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

O pai do pequeno Gabriel Henrique buscou ajuda na sede da 11ª Companhia, que fica no Bairro Andiara. Lá, encontrou o Sargento Cristiano Eduardo e a sua equipe, que após realizarem as manobras de primeiros socorros, conseguiram liberar as vias aéreas da criança.

"Estávamos no lugar certo e na hora certa", afirmou o militar.

Após o salvamento, o bebê e a família foram encaminhados para o hospital. O estado de saúde dele é estável.

Com Itatiaia