Educação municipal promove curso de capacitação para gestores de todas as escolas municipais

Gestores de escolas municipais da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura iniciaram a primeira semana de recesso com uma importante atividade de capacitação que está sendo realizada na sede da Universidade Unopar. O curso de formação faz parte de uma política da Prefeitura que adotou um cronograma intenso de ações que buscam qualificar, humanizar e democratizar a gestão de todas as escolas municipais de Sete Lagoas.

O Curso de Formação de Gestores ocorre de maneira presencial até a próxima quinta-feira, 20, sempre de 8h às 17h. Palestras, dinâmicas e atividades em grupo fazem parte do conteúdo que também terá uma fase online de trilhas de aprendizagem com videoaulas e e-book. “Esta é mais uma etapa de nossa proposta de melhorar cada vez mais a qualidade do ensino. Isso começa pela capacitação de todos esses gestores”, define Roselene Alves Teixeira, secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura.

Esse processo de evolução na gestão das unidades educacionais foi iniciado no ano passado. Um plano estratégico muito bem definido que está atingindo seus objetivos. “Começamos com o processo de certificação para gestores, na sequência tivemos a indicação para a gestão pela comunidade escolar e agora iniciamos este curso de formação em serviço porque acreditamos que isso faz toda a diferença no sucesso da educação”, explica Márcia Veiga, diretora do Departamento de Equipe Pedagógica.

Esta capacitação é um procedimento definido em normativas da Secretaria Municipal de Educação desde a eleição dos novos gestores. Uma iniciativa que reflete em várias áreas no ambiente escolar. “Um dos maiores benefícios é a humanização do processo educacional tanto quanto a atuação dos diretores, professores, demais servidores e também pelo aprendizado dos nossos estudantes”, comenta Renato Gomes, secretário adjunto de Educação.

Esta capacitação presencial, que está sendo realizada pelo Instituto Prefácio, tem as seguintes abordagens: “Adaptação às Mudanças e Gestão Democrática do Ensino”, “Readequação do Modelo Educacional” e “Superação do Paradoxo do Planejamento e Avaliação”. Um etapa ainda tratará das reflexões finais e oficina. “Um passo importante para a qualificação da educação pública municipal. Esta é uma formação de cunho reflexivo e crítico e é um grande prazer contar com a participação efetiva de aproximadamente 100 gestores responsáveis pela escolas municipais”, revela Patrícia Nery, diretora Executiva do Instituto Prefácio.

Esta evolução contínua na gestão escolar é um compromisso da administração municipal desde o início do governo. Uma alternativa que garante melhoria dos índices em todos os níveis de ensino. “A educação é o esteio central de nossa administração. O ensino de qualidade reflete na sociedade de várias maneiras e muda para melhor a vida das pessoas. Vamos continuar evoluindo. Parabenizo toda a equipe da Secretaria de Educação por este trabalho tão significativo”, destaca o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, presente durante a capacitação desta manhã.

