Tempo em Sete Lagoas: Mínima de 17°C e máxima de 29°C com ausência de chuva

Sete Lagoas espera uma terça-feira com céu claro, temperaturas entre 17°C e 29°C e sem chance de chuva. Os níveis de umidade irão variar de 27% a 81%.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Previsão do tempo em Sete Lagoas para esta terça-feira (18) indica um dia ensolarado e com poucas nuvens ao longo do dia, permanecendo dessa forma durante a noite. Os termômetros apresentarão uma temperatura mínima de 17°C e máxima de 29°C.

Não há previsão de chuva para a região, com uma probabilidade de chuva de 0%. O vento sopra suavemente do nordeste a uma velocidade de 8km/h. Quanto à umidade relativa do ar, espera-se que varie entre 27% e 81%, sendo a umidade mínima registrada em 27% e a máxima em 81%.

É importante ressaltar que esses dados são apenas previsões e estão sujeitos a alterações.

Da redação