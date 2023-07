Sistema Faemg Senar e Sindicato dos Produtores Rurais levam expertise para Feconex

A Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex) reforça a importância da cidade como polo regional para mais de 35 municípios. Prova disso é que aproximadamente 100 ramos de atividades econômicas estarão representados nos mais de 220 estandes que serão montados no estacionamento da Arena do Jacaré, com patrocínio máster do Sicoob Credisete.

Foto: Feconex

Oferecer um ambiente pensado para novas conexões e apresentar negócios para cerca de 20 mil visitantes que são aguardados na edição 2023 são objetivos dos organizadores. Além desse propósito, a Feira é um importante ambiente para quem busca conhecimento para crescer. Para reforçar essa vertente, o Sistema Faemg Senar, mais uma vez, tem presença confirmada junto com o Sindicato dos Produtores Rurais de Sete Lagoas.

Na primeira edição da Feconex, o Serviço Nacional da Aprendizagem Rural ofereceu palestras e cursos. Neste ano não será diferente. O Sistema Faemg Senar vai colocar à disposição toda sua expertise em cursos, programas especiais, ações de saúde e projetos de educação para quem vive no campo, confirmando, assim, que os quatro dias de evento também serão de muita capacitação.

Na programação do Sistema Faemg, estão previstas “oficinas de artesanato com sementes diversas (quarta), técnicas de comercialização e negociação para pequenos produtores (quinta) e turismo rural (sexta). Mulheres envolvidas no agro poderão participar do seminário ‘Mulheres em Conexão’ (sábado), que vai fortalecer a participação delas no setor agropecuário”, informa o gerente regional Rodrigo Ferreira.

Privilegiando o ambiente de negócios sem deixar de lado a cultura local, a programação artística busca agradar aos mais exigentes gostos musicais. Bossasupernova, No Label, Tubarão Vermelho, Grupo Xorô e The George’s Band e Gleison Túlio são as atrações musicais. Todos os detalhes, dias e horários das apresentações estão disponíveis no site feconex.com.br e nas redes sociais @feconex.br.

A abertura oficial da feira acontece na quarta-feira (16) de agosto para expositores, convidados e autoridades. Na quinta (17) e sexta (18) portões abertos às 14h com entrada gratuita até às 17h para quem retirar cortesias junto aos expositores. Também a partir das 14h, na quinta e sexta-feira, visitantes sem cortesia podem comprar os ingressos a R$ 10 na bilheteria do evento.

Lembrando que após às 17h na quinta e sexta-feira a entrada será apenas com o ingresso que será vendido na portaria. Já no último dia, sábado (18) de agosto, a feira será aberta às 10h com entrada franca, mediante apresentação das cortesias até às 13h. No mesmo dia as vendas começam às 10h.

Com Feconex 2023