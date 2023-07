Gruta Rei do Mato oferece atividades em 'Um Dia no Parque' no próximo domingo (23/07)

No próximo domingo dia 23 acontece por todo o país a campanha Um Dia no Parque com participação de mais de 300 Unidades de Conservação (UC). Entre elas, o Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato (MNEGRM) em Sete Lagoas, onde haverá trilhas e atividades gratuitas e opções de visita às grutas com ingresso. O evento é uma oportunidade de estar em contato com a natureza e conhecer mais sobre os trabalhos de preservação feitos nas Unidades.

Divulgação / IEF-MG

TRILHAS E OPÇÕES GRATUITAS

QUEM PODE SE INSCREVER?

O passeio será gratuito e aberto à qualquer pessoa através deste link (clique aqui). Leia atentamente o termo de responsabilidade. Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Para maior conforto, atente-se aos percursos e níveis de dificuldade no caso de crianças de colo ou abaixo dos 06 anos de idade. As vagas são limitadas.

QUAL O TRAJETO?

TRILHA DA LAGOA - aproximadamente 03km, sendo o mesmo para retorno, totalizando 06km de caminhada (ida e volta). Nível de dificuldade: baixo, com boa parte do caminho plano e sombreado.

aproximadamente 03km, sendo o mesmo para retorno, totalizando 06km de caminhada (ida e volta). Nível de dificuldade: baixo, com boa parte do caminho plano e sombreado. TRILHA DO MIRANTE - aproximadamente 800m, sendo o mesmo para retorno, totalizando 1.600m de caminhada (ida e volta). Nível de difículdade: intermediário, com subida acentuada e caminhamento em mata fechada.

O QUE LEVAR?

Os participantes devem usar calçado fechado, confortável e adequado para caminhada. A sugestão é de roupas leves, calça comprida e camisa de manga longa para evitar contato com insetos. Recomenda-se ainda uso de protetor solar e repelente. Cada participante será responsável por levar sua garrafinha de água e lanche.

CRONOGRAMA

08h00 - Acolhimento e orientações

08h30 - Saída do receptivo

09h30 - Previsão de retorno da Trilha do Mirante

10h00 - Previsão de retorno da Trilha da Lagoa

Além disso, o uso do parquinho e da área do receptivo da UC serão gratuitas.

OPÇÕES COM INGRESSO

A visitação à Gruta e Grutinha terão valor normal de entrada:

R$ 25,00 inteira

R$ 12,50 meia entrada

Moradores de Sete Lagoas têm condições especiais: todos pagam R$ 12,50. Caso também sejam moradores dos bairros Eldorado, Universitário e Morro Redondo a entrada é gratuita. Para aproveitar essas condições basta levar algum comprovante de residência.

Mais informações ou orientações:

Tel/Whatsapp: (31) 3775 2695

Rede social: Instagram @monagrutareidomato

OUTROS LUGARES

Confira todas as Unidades de Conservação do país com atividades no domingo 23/07 clicando aqui.

Os participantes são estimulados e usar as hashtags #UmDiaNoParque e #UmDiaNoParque2023 para marcar os registros dos passeios nas redes sociais.

Da Redação, Vinícius Oliveira com MNEGRM