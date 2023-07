Projeto Arte Brasil de julho presta homenagem ao mês do rock no dia 31 com apoio da Prefeitura

Está chegando mais uma edição do Arte Brasil, desta vez, em comemoração ao "mês do rock", cuja data foi celebrada no dia 13. Entre as atrações já confirmadas, estarão Josi Lopes, Roberta Lanza & Renê Madera, Double Trouble Duo, Bia Simões, Tim Sax, Higor Gott, Rafael Ribeiro, Rodrigo Dias e El's da Terra & Giba.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Esta edição do evento será realizada, como sempre, na última segunda-feira do mês, 31 de julho, a partir das 20h30, novamente no Teatro Redenção, na Av. Monsenhor Messias, ao lado do Mercado Municipal, com ingressos a R$ 10,00 no local. "Ao som das canções de artistas locais e também de tributos e homenagens, nossa edição trará um repertório bem variado contemplando várias vertentes desse ritmo contestador que atravessa gerações", comenta Vânia Costa, uma das organizadoras do evento.

Vânia reforça que ainda há espaço para mais artistas se apresentarem na data. "Quem tiver interesse, pode entrar em contato pelo telefone (31) 99113-9464", afirma. O Arte Brasil conta com os apoios da Prefeitura de Sete Lagoas e do Unifemm.

SERVIÇO

Arte Brasil - Edição Rock and Roll.

Artistas: Josi Lopes, Roberta Lanza & Renê Madera, Double Trouble Duo, Bia Simões, Tim Sax, Higor Gott, Rafael Ribeiro, Rodrigo Dias e El's da Terra & Giba.

Data: 31 de julho, segunda-feira, 20h30.

Local: Teatro Redenção, avenida Monsenhor Messias, 339

R$ 10,00 no local.

Mais informações: (31) 99123-9464

Instagram: @projetoartebrasil