Contas do Saae de Sete Lagoas agora podem ser pagas com PIX

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sete Lagoas disponibiliza, desde junho de 2023, um novo layout na conta e novas formas de pagamento pelo serviço de água e esgoto para facilitar a quitação das faturas. Agora, além de poder pagar as contas nas redes credenciadas, os clientes também poderão quitar os débitos usando o PIX.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Oferecemos mais essa opção de pagamento aos nossos clientes para que possam escolher o meio que mais se encaixe em sua rotina. O PIX é uma forma de pagamento moderna e que traz ainda mais comodidade, segurança e agilidade. É mais uma ação do Saae para melhor atender a população sete-lagoana", explica o presidente da autarquia, Robson Machado. Além da fatura impressa que chega nas casas dos clientes, a segunda-via da conta emitida nos canais de atendimento também vai disponibilizar a opção para pagamento via PIX.

Como fazer o pagamento por PIX

Para realizar o pagamento por meio do PIX utilizando a fatura física, basta o cliente fazer a leitura do QRcode que acompanha a conta com a câmera do celular, confirmar os dados informados na tela e validar o procedimento pelo aplicativo do seu banco. O pagamento via PIX pode ser feito em qualquer dia ou horário, sem cobrança de taxas de serviço, podendo inclusive ser agendado. Ao final do procedimento, o cliente recebe uma notificação sobre a conclusão da transação, inclusive, em caso de insucesso.

