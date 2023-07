Sete Lagoas está enfrentando perdas financeiras significativas devido à evasão generalizada de tarifas nos ônibus. De acordo com o jornal Estado de Minas, a Turi perde pelo menos R$ 50 mil por mês, com cerca de 11 mil pessoas fugindo da tarifa todo mês.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br/Alan Junio

Na matéria, a Turi, empresa responsável pelo transporte público da região, relata um prejuízo mensal de pelo menos R$ 50 mil com a ação. Dados divulgados pela empresa revelam que cerca de 11 mil pessoas fogem da passagem de ônibus todos os meses, com uma média de cerca de 370 indivíduos diariamente. As ocorrências de evasão mais frequentes são observadas nos bairros de Itapoã, Cidade de Deus e Dona Silva.

Um motorista de ônibus relatou que, em uma ocasião, uma pessoa que pulou a catraca também consumiu drogas dentro do ônibus, deixando os outros passageiros preocupados. "Isso aconteceu durante a madrugada. Os passageiros pagantes se sentiram constrangidos e temeram por sua segurança", explicou o motorista.

Em entrevista ao "Mega Cidade", Danilo Walker, gerente de operações da Turi e responsável pela rota intermunicipal SeteLagoano, enfatizou a situação alarmante, não só do ponto de vista financeiro, mas também da segurança dos passageiros.

Segundo Walker, o sistema de botão de pânico instalado nos ônibus não está mais funcionando, pois se mostrou ineficaz. “Quando nós acionávamos o botão, a polícia não atendia aos chamados a tempo de evitar certas situações”, lamentou.

PM discutirá ações sobre segurança no transporte público

A reportagem do SeteLagoas.com.br foi procurada pela comunicação da 19ª Região de Polícia Militar acerca da suposta "ineficiência" na resposta ao atendimento de ocorrências do botão do pânico. De acordo com a corporação, este mecanismo instalado nos ônibus não tinha contato direto com a central de ocorrências da PM - o sistema avisava no letreiro do destino um aviso de socorro para quem estivesse na rua.

A corporação apontou, em dados preliminares, que o número de assaltos ocorridos em ônibus coletivos da Turi caiu drasticamente, e que está juntamente com outros órgãos da cidade discutindo ações para coibir as práticas do "pula catraca" relatados em matérias. A PM já esteve reunida com a direção da viação para implementar estas novas estratégias, que serão anunciadas em breve.

Atualização às 22h51 - 19 de julho

Da redação com Estado de Minas