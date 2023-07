Hiper Santa Helena realiza Festival de Chocolate no fim de semana em Sete Lagoas

O Hiper Santa Helena em conjunto com a Nestlé produz neste fim de semana o Festival de Chocolate nos dias 20 a 22 de julho com ofertas incríveis disponíveis durante todos os dias! Além disso, você terá a oportunidade de girar a roleta entre as 11h e as 20h, com a chance de ganhar brindes Nestlé. Será uma experiência divertida e repleta de surpresas!

Hiper Santa Helena / Divulgação

E não para por aí! A partir das 18h, terão aula show com o renomado chef Lucas Almeida, especialista em confeitaria e panificação. Você terá a oportunidade única de aprender de forma gratuita com um profissional experiente e se encantar com as habilidades e técnicas culinárias do chef.

No dia 22, continuarão com as ofertas ao longo do dia, para que você possa aproveitar ao máximo as promoções especiais. Além disso, a roleta estará disponível novamente das 11h às 20h, oferecendo a chance de ganhar mais brindes. Para participar da roleta será necessário a compra de 3 chocolates acima de 70g. E para encerrar com chave de ouro neste mesmo dia, teremos outra aula show com o chef Lucas Almeida, mas dessa vez a partir das 12h.

Não perca essa oportunidade única de desfrutar de um evento repleto de ofertas, brindes e aulas-show com o chef Lucas Almeida. Marque em seu calendário e participe! O local do evento será no Hiper Sta. Helena, rua Olavo Bilac, 620, Canaã Sete Lagoas. Evento gratuito para você aproveitar com a família!

Para mais informações consulte pelo instagram @supersantahelena ou pelo Whatsapp do SAC do Sta. Helena (31) 9595-0547.