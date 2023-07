Preparativos musicais a todo vapor para o XVI Congresso Regional Pueri Cantores do Brasil em Sete Lagoas

Os preparativos musicais do XVI Congresso Regional Pueri Cantores do Brasil em Sete Lagoas já estão a todo vapor, dando um gostinho do que será esse aguardado evento de seis dias.

Foto: Reprodução/Vídeo

Hoje, no Ginásio Coberto, ocorreu o primeiro ensaio para a apresentação que contará com a participação de 404 talentosos jovens cantores vindos de diferentes regiões do país. Com uma proposta de oferecer uma experiência musical única, o congresso tem como objetivo celebrar a cultura por meio da música, prometendo encantar o público com performances marcantes e emocionantes.

Nesta quarta-feira, às 20 horas, terá início o XVI Congresso Regional Pueri Cantores do Brasil, promovido pelo Coral Dom Silvério, no Ginásio Coberto da Feirinha do Centro. O evento, que contará com a participação de 404 cantoras e cantores com idades entre 7 e 17 anos, provenientes de diversas cidades em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem gerado grande expectativa na cidade.

Antes das apresentações, que ocorrerão todos os dias durante o congresso, o coral realizará ensaios para garantir o melhor desempenho musical. A cidade de Sete Lagoas está se preparando para receber os talentosos jovens artistas, que serão acolhidos em paróquias locais. A programação do congresso, que se estenderá por seis dias, foi cuidadosamente organizada, envolvendo diversas atividades.

Além dos ensaios diários e das apresentações no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino, os cantores também participarão de missas e apresentações nas paróquias acolhedoras. O evento promete ser um momento único de celebração da música e da cultura, proporcionando uma experiência enriquecedora para todos os participantes.

Confira a programação completa do XVI Congresso Regional Pueri Cantores do Brasil:



O Coral Dom Silvério convida a todos os amantes da música e da arte a prestigiarem esse importante evento, que promete encantar o público com a belíssima performance dos jovens talentos musicais.

Da redação