Culinária regional com ora-pro-nóbis é tema de festival no Circuito das Grutas

Os próximos domingos serão preenchidos de muita música, diversão ao ar livre, hospitalidade e comida mineira no 2º Festival do Ora-pro-nóbis de Barbosa, em Capim Branco, município que faz parte do Circuito das Grutas. Participam desta edição o Nativa Brasil Marcenaria Bar, Bar do Barrão, Arena Soccer e Empório Casa Bar, sendo um domingo em cada bar participante, a partir das 11h, com shows e pratos que utilizam o Ora-pro-nóbis. Será cobrado couvert de R$5,00 e doação de 1kg de alimento não perecível. Além disso, no dia 19 de agosto, a partir das 13h, terá o grande encerramento do Festival, na praça do bairro com entrada franca e shows.

Costelinha de porco com ora-pro-nobis. Foto: Circuito das Grutas / Divulgação

O primeiro dia de festival será no Nativa Brasil no dia 23 de julho com shows de Felipe Soares (MPB e pop rock) e Heráclito (brasilidades) e uma deliciosa carne cozida com ora-pro-nobis. O proprietário do Nativa Brasil Marcenaria Bar, Ricardo Maciel, é também o idealizador do evento e conta que a ideia de fazer o festival surgiu por que o bairro Barbosa de Capim Branco tem se destacado como opção de lazer junto da natureza com seus bares ao ar livre e hospitalidade dos moradores, o que atrai não só os moradores do município como também turistas para práticas esportivas, passeios ciclísticos, eventos musicais e também pela apetitosa culinária dos bares.

Carne cozida com ora-pro-nóbis e acompanhamentos. Foto: Circuito das Grutas / Divulgação

Um dos organizadores, Reginaldo Santos, afirma que o objetivo do festival é fomentar o turismo e enaltecer a gastronomia local e os artistas regionais, além do cunho solidário com a arrecadação de alimentos que nesta edição serão doados para a APAE de Capim Branco e para o Centro Espírita Amor e Luz. Ele também explica que a escolha do ora-pro-nóbis se deu por ser uma planta corriqueira nos quintais da região, ser muito utilizada na culinária mineira e já estar presente nos cardápios dos bares que criaram pratos para participar do Festival, além do nome que remete à união dos bares e do aconchego que o evento pretende proporcionar.

Confira a programação completa:

2º Festival do Ora-pro-nobis de Barbosa

23 de julho a 19 de agosto de 2023

Instagram: @festival_orapronobis

23/07, 11h - Nativa Brasil Marcenaria Bar (Rua Rita Rodrigues Lima, 40 - Barbosa, Capim

Branco)

Prato: Carne cozida, Ora-pro-nobis e acompanhamento.

Atração musical: Felipe Soares (MPB e pop rock) e Heráclito (brasilidades)

Entrada: couvert de R$5,00 + 1kg de alimento

30/07, 11h - Bar do Barrão (Rua Edivaldo Ferreira da Silva, s/n - Barbosa, Capim Branco)

Prato: Galinha caipira Ora-pro-nobis e acompanhamento.

Atração musical: Jânio Tanaka (MPB e rock) e Amanda Martins (sertanejo e MPB)Entrada: couvert de R$5,00 + 1kg de alimento

06/08, 11h - Arena Soccer (R. Custódio Barbosa Xavier, 199 - Barbosa, Capim Branco)

Prato: Costela de boi, Ora-pro-nobis e acompanhamento.

Atração musical: a confirmar

Entrada: couvert de R$5,00 + 1kg de alimento

13/08, 11h - Empório Casa Bar (Barbosa, Capim Branco)

Prato: Costelinha de porco, Ora-pro-nobis e acompanhamento.

Atração musical: a confirmar

Entrada: couvert de R$5,00 + 1kg de alimento

19/08, 13h - Encerramento na Praça

A definir pratos

Atração musical: a confirmar

Entrada franca

Da Redação com Circuito das Grutas