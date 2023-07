Tempo em Sete Lagoas: Sol, nuvens e temperaturas variando entre 16°C e 26°C

Os moradores de Sete Lagoas podem esperar um dia com variação no clima nesta quinta-feira. O céu amanhecerá com sol, mas também apresentará muitas nuvens, proporcionando períodos de céu nublado ao longo do dia. À noite, o tempo ficará firme, com baixa probabilidade de chuva

Em relação às temperaturas, o dia promete ser um pouco mais frio. A mínima está prevista para 16°C, garantindo uma manhã fresca, enquanto a máxima alcançará os 26°C, proporcionando uma tarde com clima mais ameno.

Quanto à chuva, podemos esperar um volume aproximado de 5mm, o que não representa uma quantidade significativa, mas é sempre bom estar prevenido.

O vento soprará do leste (E) com uma velocidade de 24km/h, podendo trazer uma brisa suave ao longo do dia.

Em relação à umidade, teremos um índice mínimo de 50%, o que significa que o ar não estará tão seco, e um índice máximo de 89%, garantindo um clima mais fresco.

Da redação com informações do INMET