Prefeitura realiza blitz educativa contra cerol e linha chilena no Centro de Sete Lagoas

A conscientização sobre o risco provocado por linhas cortantes e necessidade de utilização de equipamentos de segurança foi o objetivo de uma ação educativa realizada na tarde desta quarta-feira, 19 de julho, no centro de Sete Lagoas. A iniciativa da Prefeitura - por meio da Secretaria Adjunta de Trânsito, Transporte e Segurança (Seltrans), Secretaria de Saúde e Guarda Civil Municipal (GCM) - une as campanhas “Corte essa Ideia” e “Fique Antenado” nesta época estratégica do ano.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A blitz educativa foi em frente ao CAT-JK, um dos pontos mais movimentados da cidade, na orla da Lagoa Paulino. Vários motociclistas foram abordados e receberam antenas de proteção doadas pela parceira Auto Escola Lu Contin. Representantes de outros centros de formação também estiveram presentes. “Promovemos ações educativas ao longo de todo o ano direcionadas a todo tipo de integrante do trânsito. Porém, neste momento propício para soltar pipas, concentramos nesta proposta que protege os motociclistas. Agradeço a todos os parceiros que estão juntos nesta ação que salva vidas”, comentou Daniela Maia, do departamento de Educação no Trânsito da Seltrans.

Todo ano, a Rede de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde registra ocorrências envolvendo vítimas das linhas cortantes. A maioria absoluta é de motociclistas que circulam em bairros onde a prática de soltar pipas é mais comum. Para evitar esses registros, a GCM promove várias ações educativas e de fiscalização. “Nas escolas orientamos sobre a proibição deste material e quanto a outros cuidados com ficar longe da rede elétrica. Atuamos na fiscalização com operações em pontos mapeados e ainda atendemos denúncias pelo telefone 153”, explicou J. Silva, supervisor da GCM.

A utilização e também a comercialização de linhas cortantes são consideradas crimes e provocam penalidades. Pais e responsáveis também podem sofrer as consequências desta irresponsabilidade. “Aqueles que são flagrados portando, utilizando ou vendendo esses materiais são penalizados até com multas previstas em legislações municipal e estadual. O material também é apreendido e posteriormente incinerado”, esclarece J. Silva.

Durante cerca de duas horas, as antenas foram instaladas em várias motos de maneira gratuita. Quem recebeu os equipamentos valorizou a iniciativa. “Trabalho com moto e o risco está em todos os bairros. Infelizmente, neste período de férias, a prática aumenta e muitos utilizam cerol. Equipamentos como este são bem-vindos e garantem nossa tranquilidade”, disse o motociclista Haley Silva de Oliveira.

Este é o quarto ano consecutivo que as campanhas são realizadas. A atuação da Guarda Municipal teve excelentes resultados nas edições anteriores quando foram apreendidos centenas carretéis com o material proibido. Um balanço que, certamente, evitou ocorrências trágicas. A operação “Corte essa ideia!” continua nos próximos meses. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 153.

