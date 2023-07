Prefeitura inicia obras de recomposição do canal do bairro Montreal

Durante os próximos 30 dias os motoristas que trafegam pela avenida Perimetral, no bairro Montreal, próximo à Apac e à Escola Técnica, devem ficar atentos. Tiveram início nesta quinta-feira, 20 de julho, as obras de recomposição do canal que se rompeu em abril desse ano. O contrato administrativo 066/2023, firmado com a empresa Tauá Engenharia por meio de processo licitatório, contempla a revitalização de quatro trechos da avenida.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Essa obra é composta por quatro trechos. Os outros trechos não estão tão danificados como aqui, por isso iniciamos pelo trecho quatro, onde parte da pista se abriu. Já estamos realizando o enroncamento com pedras para recuperação do fundo do córrego. Posteriormente será feita uma laje armada e, em seguida, o muro de arrimo nas laterais, a compactação do aterro e a recomposição asfáltica", detalha o engenheiro responsável pela Tauá Engenharia, Evaldo Soares Cavalcante.

De acordo com o secretário adjunto de Obras, Matusalém de Andrade, o prazo de execução dos quatro trechos é de dois a três meses. "Realizamos uma licitação maior contemplando quatro trechos da avenida com estruturas em concreto mais danificadas, antes que os demais se deteriorem como o que ocorreu no trecho quatro", explica.

Com Prefeitura de Sete Lagoas