Hospital Nossa Senhora das Graças inaugura novo Centro de Especialidades Médicas

Em um importante marco para a saúde da região, o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) realizou, nesta quinta-feira 20/07, a apresentação do novo Centro de Especialidades Médicas. Esse espaço representa um significativo investimento na oferta de serviços médicos especializados, abrangendo diversas áreas da saúde e trazendo inúmeros benefícios para a comunidade local.

Membros do Conselho Administrativo do HNSG comemoram nvo Centro de Especialidades Médicas. Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br

A instituição de saúde almeja proporcionar serviços ainda mais completos e de qualidade aos seus pacientes. Com uma equipe de profissionais qualificados, o objetivo é garantir uma assistência médica que supere as expectativas.

O Centro de Especialidades Médicas oferece 4 consultórios médicos, 1 sala de procedimentos e 1 sala de exames. Cada ambiente foi meticulosamente projetado para proporcionar conforto e eficiência durante os atendimentos.

Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br

Dentre as especialidades médicas atendidas, destacam-se:

Cirurgia Bariátrica;

Cirurgia Cardiovascular;

Cirurgia Geral;

Cirurgia Plástica;

Endoscopia/Colonoscopia;

Ginecologia;

Nefrologia;

Neurocirurgia;

Ortopedia;

Ortopedia Pediátrica;

Pediatria;

Urologia;

Angiologia/Cirurgia Vascular (em breve);

Cardiologia (em breve).

O Centro vai atender uma ampla gama de convênios: Amil, Assefaz, Bradesco, Cassi, Cpesesp, Cemig Saúde, CVRD/PASA, Copass, Fiat, Fundação Saúde Itaú, Fundafemg, GEAP, Hapvida, IPSM, Life Empresarial, Medgold, Particular, Petrobras, Postal Saúde/Correios, Saúde Caixa, Sulamérica, Unimed, Usiminas e Vitallis/GNDI.

Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br

Patrícia Campos, Diretora Administrativa-Financeira do Conselho de Administração do HNSG conta como surgiu o projeto inaugurado hoje: “Identificamos durante essa gestão uma dificuldade que a comunidade e os próprios colaboradores tinham em marcar consultas e cirurgias eletivas dentro da nossa rede de saúde do município. A partir daí vimos nossa força que é ter os especialistas de renome da cidade atendendo dentro do hospital e resolvemos, com o espaço físico que já temos, criar esse Centro. Nós já atendemos a maior parte dos convênios e a rede particular".

Ela completa dizendo o que a entidade planeja com as novas instalações: "Esperamos uma melhor receptividade para os pacientes, que eles tenham qualidade no atendimento e tempo de espera otimizado, além de um atendimento personalizado. Também que eles tenham mobilidade e a facilidade de que, após o seu atendimento, possam fazer aqui dentro da estrutura hospitalar todos os exames de imagem e clínicos solicitados pelos médicos”.

O funcionamento do Centro de Especialidades Médicas será de segunda à sexta, das 08:00 às 18:00h, permitindo maior acessibilidade aos pacientes com diferentes agendas. Para realizar o agendamento, basta entrar em contato pelo número (31) 2107-6192. A entrada será pela recepção central do Hospital N.S. das Graças.

*Matéria atualizada em 20/07/2023 - 17h44

Da Redação, Vinícius Oliveira e Djhéssica Monteiro.