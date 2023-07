Passando a Limpo: Pollyana Aguiar e Dra. Fernanda Mara falam sobre os desdobramentos do sequestro de Iraerson Aguiar

O Programa Passando a Limpo, realizado em parceria da Rádio Eldorado com o SeteLagoas.com.br, recebeu hoje a Dra. Fernanda Mara de Assis Costa, Delegada de Polícia Civil, e a influenciadora, modelo, apresentadora de TV e palestrante, Pollyana Aguiar. Na pauta, a segurança pública e como andam as investigações sobre o sequestro de Iraerson Aguiar, irmão de Pollyana, ocorrido na semana passada. O crime teve desfecho positivo com a vítima tendo sido resgatada em segurança.

Da esquerda para direita: Álavaro Vilaça, Pollyana Aguiar, Dra. Fernanda Mara e Wagner Oliveira.

Relembrando o caso, as convidadas contaram que, após a família notar o desaparecimento da vítima no último dia 13 de julho, o celular do pai de Iraerson começou a receber notificações de compras com cartão bancário feitas no Shopping Sete Lagoas. Essas notificações chegaram no celular do pai porque é o número de telefone que Iraerson usa quando precisa fazer transações estando no Brasil, já que ele reside fora do país. As compras de alto valor e a troca de mensagens em padrão incomum à forma como Iraerson se comunica levantaram a suspeita de que algo estranho estivesse acontecendo.

Imediatamente a família e amigos repassaram as informações à Polícia e foram ao Shopping Sete Lagoas, onde puderam ver imagens das pessoas que fizeram as compras com o cartão da vítima. Com a investigação policial iniciada, um menor de idade foi reconhecido e apreendido além de três maiores presos em flagrante delito. Segundo Pollyana Aguiar, outros dois maiores de idade são suspeitos de envolvimento no caso e já foram identificados.

Pollyana relatou que seu irmão foi dopado com medicamentos, agredido física e psicologicamente, sofreu agressões homofóbicas e era a todo tempo ameaçado caso não informasse senhas de acesso às contas bancárias. Ele esteve junto aos criminosos por aproximadamente 24 horas e passou por dois cativeiros em locais diferentes na cidade. A operação policial teve desfecho positivo com a vítima sendo resgatada com vida e em segurança.

Dra. Fernanda Mara, apesar de não ser a responsável pela investigação, pôde esclarcer como acontecem alguns trâmites em casos assim. Ela informou que o inquérito que envolve o flagrante delito tem prazo de 10 dias para ser concluído, com possibilidade de ser prorrogado por mais 10 dias. Sobre os outros dois suspeitos ainda em liberdade, o delegado à frente das investigações pode se manifestar favoravelmente à prisão ou não, encaminhando o caso ao Ministério Público. Esse órgão também irá emitir sua opinião sobre as possíveis prisões e elas serão analisadas pelo juiz do caso.

Uma hipótese levantada durante o desenrolar de toda a situação envolvia supostos crimes de extorsão após a marcação de encontros através de aplicativos de celular. Pollyana Aguiar relatou que isso não ocorreu com seu irmão, pois ele foi abordado por criminosos com os quais não havia tido contato.

Pollyana elogiou o trabalho de todos os policiais envolvidos bem como a atuação do Poder Judiciário. Mas não deixou de cobrar soluções definitivas, até mesmo para evitar que novos crimes sejam cometidos pelos supostos envolvidos.

Reveja o programa na íntegra: